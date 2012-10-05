به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به روز ملی مبارزه با بلایای طبیعی، با تاکید بر ضرورت توجه به معنویات اظهار داشت: بسیاری از بلایای طبیعی را میتوان با ایمان و تقوا و توجه به عبادات، رفع کرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل اموزشی در این زمینه، خاطرنشان ساخت: مقاومسازی منازل و ساختمانها نیز از دیگر مواردی است که موجبات کاهش بلایای طبیعی میشود و باید با آموزش های همگانی در این زمینهها و همچنین رعایت موارد ایمنی در ساخت و سازها، اثرات این بلایا را کاهش دهیم.
امام جمعه برازجان به روز کودک اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه جدی خانوادهها به مسائل مربوط به کودکان، اضافه کرد: همه باید برای تربیت فرزندانی مومن و با خدا تلاش کنیم و سعی کنیم فرزندان خود را از دوران کودکی با ارزشهای اسلامی آشنا سازیم.
وی با بیان یکی از فرمودههای بزرگان مبنی بر اینکه فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است، ادامه داد: انتخاب نام نیکو، آموزش خواندن و نوشتن، آشناکردن با قرآن و اهلبیت(ع) و تربیت صحیح از جمله وظایف والدین در قبال فرزندان است.
حجت الاسلام مصلح با اشاره به آشفتگی بازار و نوسانات اخیر ارز، بیان داشت: دشمن قصد دارد با فشار اقتصادی مردم را تسلیم کند که البته هیچ گاه دشمن به اهداف خود نمیرسد و امیدوار هستیم مسئولان در این مسیر اقدامات لازم برای تثبیت ارز و تعادل بازار را انجام دهند.
امام جمعه برازجان در ادامه به 23 ذیقعده روز مخصوص زیارت امام رضا(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: امام رضا(ع) فرمود هر کس مرا زیارت کند او را شفاعت میکنم.
وی همچنین در ادامه با اشاره به اهانت اخیر به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) گفت: محکومیت گسترده این اهانت نشان دهنده عمق علاقه و عشق مردم مسلمان به پیامبر اعظم(ص) است.
نظر شما