مراکز همسریابی با مجوز سازمان روانشناسی فعالیت کنند

دکتر عباسعلی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون اعطای مجوز مراکز همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان انجام می شود. درحالی که هرگاه قرار به انجام مشاوره و اموری اینچنین باشد این مراکز باید از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی مجوز لازم را بگیرند.
وی ادامه داد: جلساتی را در مورد فعالیت مراکز همسریابی و ساماندهی آنها با وزارت ورزش برگزار کرده ایم که این جلسات همچنان ادامه دارد تا نتیجه ای در این رابطه حاصل شود.
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، برخی افراد به دلایل مادی و سودجویی اقدام به راه اندازی مراکز مشاوره بدون تخصص و مجوز لازم کرده اند که با آنها برخورد می شود. متاسفانه برخی شهروندان نیز بدون توجه به فعالیت این مراکز غیرقانونی پول هنگفتی را به این شیادان می دهند.
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