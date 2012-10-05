خنده وزیر در پاسخ به واکنش رئیس جمهور/ توضیح زیاد درباره گرانی کاغذ!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری ادبی 15 خرداد که صبح جمعه در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد توقیف روزنامه شرق و نظر وی در خصوص واکنش اخیر محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش تنها به خنده ای بسنده کرد و به سرعت از خبرنگار مهر دور شد.

گفتنی است، رئیس جمهور در بخشی از سخنانش در آن کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به توقیف روزنامه شرق و مواضع وزیر ارشاد درباره توقیف این روزنامه، گفت "کار وزیر ارشاد قطعا اشتباه بوده اما توضیحاتی دارد؛ ارزشهای دفاع مقدس برای همه ملت ایران مقدس است و همه احترام می‌گذارند؛ اتهامی که به روزنامه داده شده هنوز اثبات نشده باید به دادگاه صالح برود و در حضور هیئت منصفه بررسی شود".

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد گرانی بیش از حد کاغذ مورد استفاده مطبوعات و ناشران که باعث تعطیلی انتشار کتاب و افت تیراژ نشریات شده است، بیان داشت: درباره گرانی کاغذ مطبوعات و ناشران زیاد توضیح داده ام.

وی افزود: منتظر محموله های کاغذی هستیم که قرار است به زودی وارد کشور شوند تا این مشکل نیز حل و فصل شود.

در وضعیتی که بازار نشر با نایاب شدن کاغذ مواجه است و دلال‌ بازی در این عرصه، موجب تعطیلی بخش عمده‌ای از ناشران خصوصی و بیشتر ناشران دولتی شده، آیا هنوز هم می‌ شود از کتاب و مطالعه صحبت کرد یا به تعبیر یکی ازروزنامه‌نگاران کشور، روزی می ‌رسد که کتاب جنبه تزیینی پیدا خواهد کرد وهمه آن را در ویترین و دکور خانه‌ هایشان قرار می‌ دهند.

در فضای فرهنگی کشور، رسانه‌های کاغذی (روزنامه‌ها و مجلات) هر روز نشریه خود را با دشواری به دست خوانندگان می ‌رسانند؛ کمبود که نه، بگوییم نبود کاغذ در بازار، بیشتر از ناشران، روزنامه ‌ها را با سختی مواجه کرده و باوجود فعال شدن کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، هنوز هیچ نتیجه ‌ای عاید فضای نشر کشور نشده است.