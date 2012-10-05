آمریکا سردسته تروریستهای دنیاست/لزوم برخورد قاطع با قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، عنوان کرد: مردم و نیروی انتظامی باید در راستای مبارزه با قانون شکنی با یکدیگر اتحاد داشته باشند چون اتحاد مردم و پلیس ریشه کنی فساد را در پی خواهد داشت.

وی پدیده شوم قاچاق را یکی از مشکلات اصلی استان هرمزگان دانست و افزود: پدیده شوم قاچاق به خصوص قاچاق سوخت و مشروبات الکلی از مهمترین مشکلات استان هرمزگان محسوب می شود که باید مسئولان مربوط بیشتر به آن پرداخته و به طور قاطع با قاچاق برخورد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین خواستار رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی شد و اظهار داشت: متاسفانه میزان تصادف موتور سیکلت بسیار زیاد است و در این میان موتور سیکلت سواران بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند که باید این وضع با تلاش بیشتر نیروی انتظامی و توجه بیشتر مردم به قوانین بهبود یابد.

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریمها و فشارهای اقتصادی غرب علیه کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: تحریمها برای مردم ایران مسئله جدیدی نیست، چون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون با این مسئله مواجه بوده اند و استکبار جهانی باید بداند که تحریمها موجب کوتاه آمدن مردم ایران از آرمانهای خود نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم باید همواره میزان مصرف خود را کنترل کرده و بازاریان نیز باید با انصاف با مردم برخورد کنند تا مردم تحت فشارهای اقتصادی قرار نگیرند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه به اقدام وزارت امورخارجه آمریکا در خارج کردن نام گروهک تروریستی منافقین از لیست گروههای تروریستی خود اشاره کرد و گفت: برای مردم دنیا به خوبی روشن شده که آمریکا سردسته تمامی تروریستها در دنیاست و عامل اصلی ترورهای انجام شده در ایران نیز آمریکای جنایتکار بوده است.

نعیم آبادی تاکید کرد: وزارت امورخارجه آمریکا با خارج کردن گروهکی که عامل کشتار هزاران انسان بی گناه بوده از لیست گروههای تروریستی خود به خوبی حمایت خود از تروریستها را نشان داده است.

وی در ادامه با اشاره به هفته کاهش آثار بلایای طبیعی، عنوان کرد: مسئولان باید در بحث کاهش آثار بلایای طبیعی به مقاوم سازی واحدهای مسکونی توجه خاصی داشته باشند تا در هنگام بروز این گونه حوادث جان و مال مردم به مخاطره نیفتد.