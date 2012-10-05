علت اعتراض بازار نحوه پاسخگوئی رئیس جمهور به مشکلات بود/مردم را نادان فرض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان در مورد خارج کردن گروهک تروریستی منافقین از لیست گروهک‌های تروریستی اظهار داشت: باید بگویم این مسئله به دلیل لجبازی‌های آمریکا با کشور ایران است و اقدامات آمریکا نشانه پستی آنهاست.

وی گفت: متاسفانه اخیرا آمریکا به دلیل لجاجت با ایران سازمان منافقین را از لیست تروریستی خود خارج کرده و این مسئله نشانه پستی آنان است و باید بگویم کسانی که این حرکت پلیدانه را ترویج کردند منافقین بودند که بعد از اینها هم القاعده این حرکت‌ها را ادامه داد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه وضعیت گرانی‌ها افسارگسیخته شده است گفت: متاسفانه رئیس جمهور در مصاحبه خود با رسانه‌های گروهی در مورد گرانی‌ها حرف‌هایی نامرتبط بیان کردند و این مسئله باعث اعتصاب بازاریان شد.

وی گفت: به نظر من دلیل اصلی اعتصاب بازاریان در تهران جواب های نامرتبط رئیس جمهور در خصوص گرانی های افسار گیسخته در کشور بوده است چراکه رئیس جمهور در جواب خبرنگاران گرانی ها را ازدولت ندانسته وظاهرا وی خیال می کند که مردم مشتی نادان و "هالو" هستند.



امام جمعه اصفهان گفت: باید بگویم اگر در بازی شطرنج مهره‌ها را درست نچینی باخته ای و در اقتصاد هم اگر مهره اقتصاد را درست سر جای خود نگذاری به یقین می‌بازی و اشتباهات دولت‌های قبلی هم همین مسئله بوده است و به نظر من این مهره چینی‌های اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده است.

وی تصریح کرد: به نظر من درصد کمی از مشکلات اقتصادی و تورم به تحریم دشمنان مربوط است و دلیل اصلی آن سیاست های غلط اقتصادی است.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه تمامی مشکلات به این دولت مربوط نیست و در دولت های قبلی ریشه دارد، گفت: تاسیس بانک خصوصی از جمله این اقدامات اشتباه است چون این بانک ها پول مردم را جمع کرده و در شرایط فعلی صرف خرید دلار می کنند در حالیکه اگر بانکها دولتی بودند پول مردم به سمت ساخت کارخانجات و تولید هدایت می شد.

وی اضافه کرد: دلار و سکه جزو کالاهای ضروری مردم نیست و به جز طلا و جواهری که باید زیور زنان باشد فروش سکه در کشور معنایی نمی دهد و پول این گونه خرید ها باید صرف کارهایی شود که ارزش افزوده برای کشور داشته باشد.

خطیب جمعه اصفهان تصریح کرد: پول ملت نباید خرج این چیزها بشود، پول مردم باید در صنعت و کشاورزی و تجارت هزینه شود، چه کسی باید روی پول مردم مدیریت داشته باشد، این مال بی‌ برنامه گی ماست که نمی‌توانیم و نمی‌دانیم پول مردم را کجا ببریم، حکومت باید این کارها را بکند، دولت باید به اشتباهاتش اقرار کند و درصدد رفع آن برآید، به نظر من بورس هم چندان درست نیست.