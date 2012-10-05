لزوم پاسخگویی منطقی و عقلانی به مردم/ پاسخ درست شنیدن حق مردم است

دکتر عظیم حمزئیان درمورد فرهنگ صحیح پاسخگویی و ویژگی‎‏های آن به خبرنگارمهر گفت: فرهنگ پاسخگویی به این معناست که افراد وظیفه دارند بدون اینکه کسی از آنها در خواستی کند در مورد اعمال و رفتاری که انجام می‏دهند پاسخگو باشند و پاسخی عقلانی و منطقی برای پرسشها داشته باشند.

وی افزود: پاسخ‏های منطقی و عقلانی مسئولان در برابر رفتار و اعمالشان به این معنا است که مسئولان وظیفه خود می‏دانند که در مقابل مردم پاسخگو باشند و بایستی که به آن عمل کنند.

مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان درمورد کیفیت پاسخگویی مسئولین هم یادآورشد: کیفیت پاسخگویی مسئولان با توجه به گستردگی جامعه و استفاده زیاد از وسایل ارتباط جمعی بستگی به نوع پاسخگویی مسئولان دارد همینطور به سطح مخاطبان آنها بستگی دارد یعنی گاهی اوقات پاسخی برای عوام می‏دهند و گاهی به خواص جامعه باید پاسخ دهند که این دو، دو کیفیت متفاوت را موجب می‏شود. به هر ترتیب باید پاسخ‏های مسئولان به گوش افراد ذی حق برسد و آنها از پاسخهای آنان مطلع شوند.

این مدرس دانشگاه درمورد حد و حدود پاسخگویی مسئولین و مقامات هم تصریح کرد: حد و حدود پاسخگویی مسئولان به این اندازه است که در مقابل تکلیفی که به عهده آنها گذاشته شده وظیفه دارند به همان مقدار پاسخگو باشند. یعنی به اندازه حقی که به آنان داده شده و در برابر مردم دارند، تکلیفی هم دارند و باید پاسخگوی مردم باشند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد اینکه چگونه می‏شود فرهنگ درست پاسخگویی را در کشور نهادینه کرد هم اظهارداشت: برای نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی راه طولانی‏ای وجود دارد و تا رسیدن به آن خیلی راه در پیش داریم. اولا نسبت به تربیت افراد باد کار کنیم اینکه برای جامعه و مردم و مسئولان باید فرهنگ‏سازی بشود. اینکه آنها در مقابل وظیفه‏ای که جامعه بر عهده آنها گذاشته چه تکلیفی دارند و به همان مقدار بر دیگران چه حقی دارند. مدیریت و قدرت آنها برای آنها حقی ایجاد کرده که به همان میزانی که بر مردم حق دارند تکلیف هم دارند.



حمزئیان درپایان یادآورشد: برای شنوندگان که پاسخهای مسئولین را می‏شنوند هم باید فرهنگ‏سازی کرد به این معنی که آنها پاسخ‏هایی که می‏شنوند تجزیه و تحلیل کنند و اگر قانع کننده بود قانع بشوند. همینطور از جوسازی یا رفتارهای احساساتی دوری کنند. اینها مجموعا به نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی کمک می‏کند که راه طولانی ‏ای در این خصوص باید طی کرد تا افراد به آن برسند.