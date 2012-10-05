لزوم پاسخگویی منطقی و عقلانی به مردم/ پاسخ درست شنیدن حق مردم است

دکتر عظیم حمزئیان درمورد فرهنگ صحیح پاسخگویی و ویژگیهای آن به خبرنگارمهر گفت: فرهنگ پاسخگویی به این معناست که افراد وظیفه دارند بدون اینکه کسی از آنها در خواستی کند در مورد اعمال و رفتاری که انجام میدهند پاسخگو باشند و پاسخی عقلانی و منطقی برای پرسشها داشته باشند.
وی افزود: پاسخهای منطقی و عقلانی مسئولان در برابر رفتار و اعمالشان به این معنا است که مسئولان وظیفه خود میدانند که در مقابل مردم پاسخگو باشند و بایستی که به آن عمل کنند.
مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سمنان درمورد کیفیت پاسخگویی مسئولین هم یادآورشد: کیفیت پاسخگویی مسئولان با توجه به گستردگی جامعه و استفاده زیاد از وسایل ارتباط جمعی بستگی به نوع پاسخگویی مسئولان دارد همینطور به سطح مخاطبان آنها بستگی دارد یعنی گاهی اوقات پاسخی برای عوام میدهند و گاهی به خواص جامعه باید پاسخ دهند که این دو، دو کیفیت متفاوت را موجب میشود. به هر ترتیب باید پاسخهای مسئولان به گوش افراد ذی حق برسد و آنها از پاسخهای آنان مطلع شوند.
این مدرس دانشگاه درمورد حد و حدود پاسخگویی مسئولین و مقامات هم تصریح کرد: حد و حدود پاسخگویی مسئولان به این اندازه است که در مقابل تکلیفی که به عهده آنها گذاشته شده وظیفه دارند به همان مقدار پاسخگو باشند. یعنی به اندازه حقی که به آنان داده شده و در برابر مردم دارند، تکلیفی هم دارند و باید پاسخگوی مردم باشند.
حمزئیان درپایان یادآورشد: برای شنوندگان که پاسخهای مسئولین را میشنوند هم باید فرهنگسازی کرد به این معنی که آنها پاسخهایی که میشنوند تجزیه و تحلیل کنند و اگر قانع کننده بود قانع بشوند. همینطور از جوسازی یا رفتارهای احساساتی دوری کنند. اینها مجموعا به نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی کمک میکند که راه طولانی ای در این خصوص باید طی کرد تا افراد به آن برسند.
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