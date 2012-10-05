مسئولان گرانی ها را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهارداشت: افزایش بی رویه قیمتها در روزهای اخیر مردم را نگران کرده و مشکلات زیادی برای افراد کم درآمد ایجاد کرده که از مسئولان انتظار می رود در این زمینه اقامی اساسی کنند.
وی افزود: هر چند تحریم دشمنان به مشکلات اقتصادی دامن زده است اما در این شرایط هم برخی سوء استفاده می کنند و اگر نظارت جدی صورت نگیرد گرانیها بیشتر شده و شرایط برای زندگی سخت می شود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به اقدام دشمنان در توهین به مقدسات هم اشاره کرد و یادآورشد: نگرانی دشمنان از ترویج و گسترش دین اسلام در اقصی نقاط جهان است که از هر راهی می خواهند احساسات مسلمین را جریحه دار کنند.
آیت الله باریک بین بیان کرد: پس از ساخت این فیلم موهن اتحاد مسلمانان بیشتر شد و با واکنش جهانی خشم و انزجار این خیل عظیم انسان های دین دار علیه توهین به مقدسات بار دیگر لرزه بر جان از خدا بی خبران انداخت.
خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اگر مسلمانان وحدت وانسجام خود را در همه شرایط حفظ کنند دیگر هیچ کسی جرات جسارت به مقدسات دینی را نخواهد داشت.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص هفته نیروی انتظامی هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: امنیت امروز جامعه اسلامی مرهون خدمات شبانه روزی ماموران پلیس است که جای تقدیر دارد.
وی گفت: برخورد با مجرمان و متخلفان با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی در استان قزوین در حد مطلوبی است و فضا برای مجرمان محدود شده است.
آیت الله باریک بین در پایان اظهارامیدواری کرد با برنامه ریزی منسجم بین قوای سه گانه گام اساسی و عملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته شود.
قزوین- خبرگزاری مهر: نمانیده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: مسئولان باید برای گرانیها فکر اساسی کنند تا به مردم بیش از این فشار وارد نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهارداشت: افزایش بی رویه قیمتها در روزهای اخیر مردم را نگران کرده و مشکلات زیادی برای افراد کم درآمد ایجاد کرده که از مسئولان انتظار می رود در این زمینه اقامی اساسی کنند.
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