مسئولان گرانی ها را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهارداشت: افزایش بی رویه قیمتها در روزهای اخیر مردم را نگران کرده و مشکلات زیادی برای افراد کم درآمد ایجاد کرده که از مسئولان انتظار می رود در این زمینه اقامی اساسی کنند.



وی افزود: هر چند تحریم دشمنان به مشکلات اقتصادی دامن زده است اما در این شرایط هم برخی سوء استفاده می کنند و اگر نظارت جدی صورت نگیرد گرانیها بیشتر شده و شرایط برای زندگی سخت می شود.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به اقدام دشمنان در توهین به مقدسات هم اشاره کرد و یادآورشد: نگرانی دشمنان از ترویج و گسترش دین اسلام در اقصی نقاط جهان است که از هر راهی می خواهند احساسات مسلمین را جریحه دار کنند.



آیت الله باریک بین بیان کرد: پس از ساخت این فیلم موهن اتحاد مسلمانان بیشتر شد و با واکنش جهانی خشم و انزجار این خیل عظیم انسان های دین دار علیه توهین به مقدسات بار دیگر لرزه بر جان از خدا بی خبران انداخت.



خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اگر مسلمانان وحدت وانسجام خود را در همه شرایط حفظ کنند دیگر هیچ کسی جرات جسارت به مقدسات دینی را نخواهد داشت.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص هفته نیروی انتظامی هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: امنیت امروز جامعه اسلامی مرهون خدمات شبانه روزی ماموران پلیس است که جای تقدیر دارد.



وی گفت: برخورد با مجرمان و متخلفان با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی در استان قزوین در حد مطلوبی است و فضا برای مجرمان محدود شده است.



آیت الله باریک بین در پایان اظهارامیدواری کرد با برنامه ریزی منسجم بین قوای سه گانه گام اساسی و عملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته شود.