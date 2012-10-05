حمایت از اسلام و پیامبرش تا آخرین قطره خون ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز با محکومیت فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص) در آمریکا و انتشار چندین کاریکاتور اهانت آمیز در فرانسه با بیان این مطلب اظهار داشت: این اقدام ها خشم و انزجار جهان اسلام را در پی داشته و اهانت به اسلام و مسلمانان به هر نحو محکوم بوده و مسلمانان مصمم هستند در حمایت از اسلام و رسول گرامی اسلام و قرآن تا آخرین قطره خون خود ایستادگی کنند.

شبستری با تقدیر از حضور بی بدیل مردم تبریز در راهپیمایی محکومیت فیلم موهن گفت:مردم غیور ایران و آذربایجان همیشه در صحنه حضور دارند و هیچگاه توهین به مقدسات خود را تحمل نخواهند کرد.

خطیب جمعه تبریزبا اشاره به ادعای کذب سران غرب در عدم دخالت در حرکت های اسلام ستیزی تصریح کرد: سران غرب در موضع گیری ها در برخورد نکردن با هتاکان و حمایت از آنها برخلاف گفته های عمل کردند و دروغگویی خود را به اثبات رسانند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه سران غرب از این توطئه ها آگاه بودند ، اظهار کرد: غربی ها به دلیل داشتن عقاید ضد اسلامی از مقابله با آن خودداری می کردند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ادامه داد: با خیزش مسلمانان دنیا تقسیم بندی جهان از سوی غربی ها به میانه رو و تندرو که ایران را به دلیل شیعه بودن تندرو می دانستند، از بین رفت.

وی از وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی خواست در کاهش نرخ ارز هر چه زودتر کارآمدی خود را نشان دهند.

آیت الله مجتهد شبستری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود با اشاره به تحریم ها راه را برای خنثی سازی اثرات آن ها مشخص کردند و مواضع حکیمانه رهبری برای ما همیشه چراغ راهنماست.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر مسوولان برای کاهش نرخ ارز و رفع مشکلات موجود ناشی از آن در کشور اظهار کرد: مردم باید ضمن هوشیاری از هجوم آوردن به بازار و خریداری غیرضروری کالاها خودداری نمایند.

