به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر به وضعیت اقتصادی کشور و اخلال برخی افراد سودجو برای ایجاد التهاب در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: باید برخوردهای قانونی و جدی توسط مسئولان قضایی با گروه‌های اخلالگر برخورد کنند.

وی به تلاش استکبار جهانی برای ایجاد فشار به کشور و استفاده از یک جنگ اقتصادی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: مردم ایران همچون گذشته هوشیار و بصیر هستند و اجازه کار را به این سودجویان نخواهند داد و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری همه نقشه‌ها دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

امام جمعه بوشهر افزود: استکبار جهانی تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد فشار به ملت ایران و تضعیف اقتصاد کشور به کار گرفته است ولی با همکاری و تعامل و همراهی همیشگی ملت ایران با مسئولان، دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید.

وی خواستار تلاش جدی مسئولان در این زمینه شد و اضافه کرد: باید زمینه حضور قوی و گسترده مردم عرصه اقتصادی فراهم شود که این کار نیازمند برنامه‌ریزی و اموزش‌های متناسب با ان است.

زمینه استفاده از نخبگان در جامعه ایجاد شود



آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار فراهم ساختن زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده شد و خاطرنشان ساخت: باید فرصت های اموزشی برای یادگیری حرفه‌های مختلف ایجاد شود و مسئولان نیز برای ایجاد فرصت‌های اشتغال تلاش بیشتری داشته باشند.

وی به روز کاهش اثرات بلایای طبیعی اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از بلایای طبیعی قابل کنترل و کاهش اثر است که باید مسئولان با برنامه‌ریزی لازم برای مقاوم‌سازی و استحکام‌بخشی منازل مسکونی تلاش کنند و همچنین با اموزش‌های لازم ، زمینه را برای بیمه کردن محصولات کشاورزی و من ازل و . . . فراهم سازند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان اشاره کرد و ادامه داد: باید با اتخاذ تصمیمات مناسب، زمینه استفاده بیشتر و بهتر از نظرات نخبگان در جامعه مهیا شود.

وی همچنین هفته نیروی انتظامی را یاداور شد و با تبریک این هفته و تقدیر از تلاش‌گران این عرصه، افزود: نیروی انتظامی همواره برای ایجاد امنیت، آسایش و پیشرفت تلاش دارد و عرصه را برای برقراری نظم و پیشگیری از وقوع جرم فراهم می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به روز کودک، بر توجه داشتن به تغذیه کودکان، تالیف کتاب‌های مرتبط، تهیه برنامه‌های مناسب، وقت گذاشتن از طرف مربیان و والدین برای کودکان تاکید کرد و اظهار داشت: کودک جوانه‌ای است که باید به‌درستی باغبانی شود تا در آینده ثمرات خوبی داشته باشد.