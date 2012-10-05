لزوم برخورد جدی با اخلالگران بازار ارز/وضعیت حبابی بازار باید از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در آیین نماز جمعه این هفته کرمان گفت: سه قوه باید با تمام توان و با وحدت، شرایط موجود را بررسی و از نوسات بازار ارز و قیمت کالا جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نیز باید با اخلاگران بازار برخورد کند افزود: دشمنان قصد دارد از راه تحریم ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند که این امر هوشیاری ملت و مسئولین ایران را می طلبد.

وی اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی دانست و گفت: این امر باید از حالت شعاری خارج شده و به صورت یک فرهنگ در جامعه در بیاید.

امام جمعه موقت کرمان در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: مردم باید به سمت استفاده از کالاهای داخلی بروند و در کنار آن نیز باید کالاهای ملی از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: در این شرایط باید با وحدت و همکاری و گوش فرا دادن به فرامین رهبری دشمن را در جنگ اقتصادی شکست دهیم.

حجت الاسلام عرب پور یادآور شد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود وضعیت اقتصادی موجود را متاثر از تحریم ها و در کنار آن برخی تنبلی و کم کاری ها در داخل کشور دانسته اند.

وی با اشاره اینکه معظم له خواستار برطرف شدن وضعیت اقتصادی کنونی هستند افزود: اکنون ملت و مسئولین باید با وحدت برای شکست دشمنان تلاش کنیم و بدانیم که ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و تعالی گام برمی دارد و توطئه های دشمنان نمی تواند جلوی پیشرفت ما را بگیرد.

وی گفت: مسئله تحریم ها چیز جدیدی نیست و ایران اسلامی چندین سال است که با این مسئوله مواجه است.

حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: همانطورکه تاکنون توانسته ایم با برنامه ریزی های خوب دشمنان را در این زمینه ناکام بگذاریم از این پس هم خواهیم توانست به این مهم دست یابیم.

وی تصریح کرد: این وضعیت حبابی بازار باید از بین برود که با انجام یکسری اقدامات کارشناسانه و دقیق امکان پذیر است.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه با اشاره به راهپیمایی های مسلمانان در اقصی نقاط جهان گفت: امروز در کرمان شاهد تجمع اعتراض آمیز بسیجیان استان نسبت به هتک حرمت پیامبر اکرم( ص) بودیم.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به ترس دشمنان از گسترش اسلام بیان داشت: آنها این توطئه ها را می چینند که به دین مبین اسلام ضربه بزنند که خیالی پوچ و واهی است.

