اقتدار نیروی انتظامی شأن و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت دخیل عباس زارع زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه افتتاح ساختمان اداری پشتیبانی منطقه انتظامی مهریز با حضور فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: نیروی انتظامی مظهر عطوفت، اقتدار، ایمان، هوشیاری و تدبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، حفظ امنیت اسلامی در جامعه را اساسی ترین کار نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: این امر با دستگیری سریع مجرمان، احراز اعتماد عمومی و مقبولیت بین مردم به دست می آید.

زارع زاده با بیان اینکه ناجا امین و پناهگاه مردم است، افزود: در عین حال، نیروی انتظامی به عنوان قابل دسترس ترین قدرتی که مردم می توانند به آن مراجعه کنند، انتظار سرعت عمل، دقت، امانتداری، اقتدار و قاطعیت و مهرورزی را از این دستگاه دارند.

وی با قدردانی از فرمانده انتظامی مهریز، نیروی انتظامی مهریز را نیرویی کوشا و فعال و همیشه در صحنه دانست و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و مساعدت با این نهاد اعلام کرد.

زارع زاده همچنین ضرورت اطلاع رسانی، آموزش همگانی، جلب مشارکت همگانی و خدمات رسانی مطلوب را از دیگر انتظارات مردم از ناجا به عنوان حافظ نظم و امنیت عمومی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان یزد نیز در این مراسم از کاهش 12 درصدی تخلفات در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل در استان یزد خبر داد.

سردار منوچهر امان اللهی عنوان کرد: اجابت خواسته مردم و انجام وظیفه به صورت صحیح و با قاطعیت اولویت کاری پلیس است و از مردم می خواهیم با پلیس در ایجاد احساس امنیت همکاری کنند.

در این مراسم همچنین ساختمان اداری پشتیبانی منطقه انتظامی مهریز همراه با امکانات زمین فوتبال ساحلی، بسکتبال و مجموعه تنیس روی میز در زمینی با مساحت 300 متر مربع و اعتبار 100 میلیون تومان افتتاح شد.