به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راهآهن، علی دایی به همراه برادرش محمد دایی که دیگر عضو کادر فنی تیم راهآهن است، ظهر امروز جمعه 14 مهرماه عازم اردبیل شد تا در مراسم سالگر پدرش حضور پیدا کند.
این مراسم عصر امروز در اردبیل برگزار میشود و باشگاه راهآهن به همین منظور نمایندهای به اردبیل اعزام کرده تا ضمن اعلام پیام تسلیت باشگاه و مدیرعامل آن به دایی و خانواده محترمش، دسته گلهایی هم از طرف باشگاه و مدیرعامل آن، تقدیم آنها کند.
همچنین مدیر تیم نیز قرار است در این مراسم حضور پیدا کند تا به نمایندگی از طرف بازیکنان و سایر اعضای کادرفنی، پیام تسلیت آنها را به خانواده دایی اعلام کند.
علی دایی که ظهر جمعه به اردبیل سفر کرده تا ظهر روز یکشنبه در این شهر حضور خواهد داشت و سپس به تهران برمیگردد تا عصر یکشنبه به همراه تیم راهآهن عازم اردوی کیش شود. این تیم در زمان تعطیلی لیگ اردوی آمادهسازی خود را در این جزیره جنوبی کشور برگزار میکند. از سوی دیگر سرمربی تیم فوتبال راهآهن تهران در سفرش به اردبیل شرکت بیمه جدیدش را با نام "نورا تدبیر ایرانیان" افتتاح خواهد کرد.
تیم فوتبال راهآهن عصر روز پنجشنبه در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر برابر پیکان به پیروزی یک بر صفر دست یافت و با 18 امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به سایپا به رده پنجم لیگ برتر صعود کرد. راهآهنیها یک دیدار عقب افتاده هم دارند.
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