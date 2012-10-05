سه طرح هادی روستایی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در مراسمی با حضور محمد رضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بغدادی سرپرست فرمانداری آبیک، اضغر قاسمی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین و جمعی از مسئولان محلی طرح هادی روستاهای شینقر از وابع بخش مرکزی، چناسک از توابع آبیک و جهان آباد از توابع بوئین زهرا آغاز شد.



روستای شینقر دارای 443 خانوار روستایی است و برای اجرای طرح هادی 525 میلیون تومان هزینه توط بنیاد مسکن استان قزوین هزینه شده است.

برای اجرای این طرح سه هزار و 268 متر پیاده رو سازی، پنج هزار و 250 متر جدول گذاری، 310 متر دیواره سازی، سه هزار و 160 مترمکعب زیرسازی،17 هزار و 800 مترمکعب آسفالت ریزی و چهار هزار و 250 متر خاک برداری شده است.



طرح هادی روستای چناسک با 375 خانوار بیش از یک هزار و 50 متر خاکبرداری، 5300 مترمربع سنگ فرش، یک هزار و 50 مترمکعب زیرسازی اجرا شده وبیش از 370 میلیون تومان اعتبار هزینه داشته است.



همچنین طرح هادی روستای جهان آباد با 209 خانوار ساکن با 394 میلیون تومان اعتبار تکمیل شده و به بهره برداری رسید.



شاملو همچنین از نحوه اجرای طرح هادی در روستاهای میان بر، زرجه بستان و رزجرد در استان قزوین نیز بازدید کرد و برای تکمیل آنها قول مساعدت داد.







