مسلمانان نمایشگاهی از رفتارهای قرآنی در تمام دنیا ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار، پیش از ظهر جمعه در آیین اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان وزارت نیرو که به میزبانی استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، گسترش معنویت و ایجاد فضای قرآنی در کشور بوده است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب، قرآن کریم از کتابخانه ها و صندوق خانه ها بیرون آورده شد و وارد حیات انسانها برای هدایت بشریت شد.

استاندار کرمان ادامه داد: بعد از انقلاب، نمایشگاههای بسیار فاخر قرآنی در کشور داشتیم، در زمینه آموزش و سایر فعالیتهای قرآنی نیز اقدامات گسترده ای انجام شده است.

وی با اشاره به وجود قاریان برجسته بین المللی در کشور گفت: همه افراد جامعه باید از این فیض الهی سیراب شوند.

نجار افزود: ما باید نمایشگاهی از رفتارها و اخلاق قرآنی به وسعت کشورمان و به وسعت تمام جوامع بشری داشته باشیم.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه قرآن باید در تمام شئون زندگی افراد جامعه جریان داشته باشد، اظهار داشت: در جامعه قرآنی ما نباید شاهد دروغ، اسراف، تهمت، بدحجابی و سایر کارهای ضد ارزشی باشیم.

وی همچنین گفت: فعالان قرآنی از جمله قاریان و حافظان باید الگویی برای سایر افراد جامعه باشند.