  1. بین الملل
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

اخبار فلسطین/

برگزاری نماز جمعه در بئر السبع پس از 64 سال/ کشته شدن یک اسرائیلی بدست آمریکایی

برگزاری نماز جمعه در بئر السبع پس از 64 سال/ کشته شدن یک اسرائیلی بدست آمریکایی

برگزاری نماز جمعه در مسجد بئر السبع برای اولین بار از سال 1948 تاکنون، کشته شدن یک اسرائیلی به دست یک آمریکایی در ایلات و زخمی شدن شماری از نمازگزاران در اثر یورش صهیونیستها به مسجد الاقصی از مهمترین اخبار اراضی اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره گزارش داد: صدها فلسطنی ساکن اراضی 48 در برابر مسجد  بئر السبع در جنوب سرزمین های اشغالی نماز جمعه به جا آوردند.

این پایگاه افزود: این برای اولین بار است که از زمان شکل گیری اسرائیل در سال 1948 در این مکان نماز جمعه برگزار می شود..

النشره گزارش داد: نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد  در بئر السبع مستقر شده اند و همه راههای منتهی به آن را بسته اند.

این پایگاه بیان کرد: برگزاری نماز جمعه در این مکان به امامت شیخ رائد صلاح در راستای تحرکات برای آزادی این مسجد از سیطره صهیونیستها انجام می شود.

از سوی دیگر النشره گزارش داد: نظامیان صهیونیستی با یورش داخل مسجد الاقصی  اقدام به پرتاب بمبهای دود زا به سوی نمازگزاران در داخل صحن مسجد الاقصی کردند.

النشره بیان کرد: بر اساس گزارشهای واصله تعدادی از نمازگزاران فلسطینی زخمی شده اند.

خبر دیگر اینکه النشره گزارش داد: یک آمریکایی با برداشتن سلاح نگهبانان هتلی در ایلات در اراضی اشغالی یک از کارکنان هتلی در این منطقه را به قتل رساند اما هنگام بازداشت از سوی نظامیان وابسته به رژیم صهیونیستی کشته شد.

کد مطلب 1712716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها