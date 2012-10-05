برگزاری نماز جمعه در بئر السبع پس از 64 سال/ کشته شدن یک اسرائیلی بدست آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره گزارش داد: صدها فلسطنی ساکن اراضی 48 در برابر مسجد بئر السبع در جنوب سرزمین های اشغالی نماز جمعه به جا آوردند.

این پایگاه افزود: این برای اولین بار است که از زمان شکل گیری اسرائیل در سال 1948 در این مکان نماز جمعه برگزار می شود..

النشره گزارش داد: نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد در بئر السبع مستقر شده اند و همه راههای منتهی به آن را بسته اند.

این پایگاه بیان کرد: برگزاری نماز جمعه در این مکان به امامت شیخ رائد صلاح در راستای تحرکات برای آزادی این مسجد از سیطره صهیونیستها انجام می شود.

از سوی دیگر النشره گزارش داد: نظامیان صهیونیستی با یورش داخل مسجد الاقصی اقدام به پرتاب بمبهای دود زا به سوی نمازگزاران در داخل صحن مسجد الاقصی کردند.

النشره بیان کرد: بر اساس گزارشهای واصله تعدادی از نمازگزاران فلسطینی زخمی شده اند.

خبر دیگر اینکه النشره گزارش داد: یک آمریکایی با برداشتن سلاح نگهبانان هتلی در ایلات در اراضی اشغالی یک از کارکنان هتلی در این منطقه را به قتل رساند اما هنگام بازداشت از سوی نظامیان وابسته به رژیم صهیونیستی کشته شد.