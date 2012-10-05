به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: گرانی در پلدختر بیداد می کند و نظارتی بر قیمت کالا ها وجود ندارد به طوریکه قیمت کالاهای داخلی به صورت بی رویه و چشمگیری افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه جلوی این آشفته بازار را باید گرفت، افزود: دولتمردان به توصیه های مقام معظم رهبری در این زمینه توجه کنند و در راستای تحقق آنها گام بردارند.

حجت الاسلام لروند افزود: دولت برای رفع مشکل گرانی چاره اندیشی کند زیرا که با افزایش قیمت کالا‌ها در کشور اکثر اقشار ضعیف جامعه در فشار هستند.

امام جمعه پلدختر همچنین با اشاره به 16 مهر ماه روز جهانی کودک، گفت: دستورات اسلام برای تربیت کودک بسیار دقیق بوده و موضوعات مختلفی در این زمینه مانند شیر دادن مادر به کودک، مراقبت مادر و سایر نکات مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام لروند در ادامه خدمات نیروی انتظامی را خدمت به نظام، مردم و انقلاب دانست و گفت: همه ما در خانه و در آرامش هستیم و نیروهای انتظامی در ایام مختلف مشغول خدمت‌گزاری هستند و این بسیار با ارزش است.