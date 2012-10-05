انتظار مردم از مسئولان نظارت بیشتر و کنترل بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه دیر با اشاره به گرانی بازار و بالارفتن قیمت ها در روزهای اخیر، اظهار داشت: همه مردم از مسئولان انتظار دارند که با این وضعیت برخورد کنند و برای کنترل بازار با جدیت وارد عمل شوند.

امام جمعه موقت دیر با تاکید بر ضرورت هم‌صدایی دولت و مجلس برای ثبات قیمت‌ها و تنظیم بازار، اضافه کرد: انتظار مردم از مسئولان این است که با تدبیر وارد عمل شوند و با گرانی‌ها مقابله کنند.

وی خاطرنشان ساخت: مردم بصیر ایران اسلامی همانند گذشته در مقابل فشارها و توطئه‌های دشمنان اسلام ایستادگی خواهند کرد و نمی‌گذارند که استکبار جهانی و مزدوران آنان این بار از راه تحریم و فشار اقتصادی به اهداف شوم خود برسند.

حجت‌الاسلام بحرانی از اقدامات شجاعانه قوه قضائیه در برخورد با عوامل فساد و صدور حکم آنان قدردانی کرد و گفت: این اقدام به‌موقع و قاطع قوه قضائیه از انتظارات به‌حق مردم است.

وی خاطرنشان ساخت: قوه قضائیه در این زمینه بدون هیچ ملاحظه و باند بازی حکم اسلامی را درباره محکومان صادر کرده است و رسانه ها نیز در این باره از حاشیه سازی پرهیز کنند.

امام جمعه دیر با اشاره به روز کودک یادآور شد: همه دستگاه‌های مرتبط با کودک همانند برنامه‌های تلویزیونی، مهدهای کودک و والدین باید برای تربیت عقلانی، عاطفی، اخلاقی و جسمانی کودکان تلاش کنند.

وی با اشاره به اهانت جبهه استکبار علیه ساحت مقدس نبی اکرم (ص)، اظهار داشت: جبهه استکبار با تهیه فیلم اهانت به ساحت مقدس پیامبراسلام سعی کرد که مردم مسلمان دنیا از کنار چهره نورانی نبی اکرم دور شوند.

حجت‌الاسلام بحرانی اضافه کرد: آنان با این کارشان گور خود را به دست خودشان کندند و اتحاد و یکپارچگی مسلمان دنیا روز به روز بیشتر و جبهه استکبار و آمریکا و صهیونیست‌ها منزوی شدند.