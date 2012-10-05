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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

ذبیحی:

تبیین ولایت فقیه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است

تبیین ولایت فقیه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر نیرو گفت: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تبیین ولایت فقیه در عصر غیبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی پیش از ظهر جمعه در آیین اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان وزارت نیرو که به میزبانی استان کرمان برگزار شد، با بیان اینکه قرآن کریم کتاب هدایت و زندگی بشریت است، گفت: این کلام مقدس، راه و روش زندگی سعادتمند را به ما نشان داده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، جامعه ما را با منبع نور و قرآن آشنا کرد، افزود: انقلاب، سنگ بنای محکمی را برای آینده بشریت بنا گذاشت.

ذبیحی گفت: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تبیین ولایت فقیه در عصر غیبت بوده است.

وی ادامه داد: اصلی ترین و حیاتی ترین دستاورد امام خمینی(ره) که انقلاب را در بسیاری از بحرانها به ساحل امن رسانده، ولایت فقیه است.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: اگر بخواهیم جامعه ای دینی داشته باشیم، باید دستورات و اخلاق قرآنی را در زندگی اجرا کنیم.
 

کد مطلب 1712720

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