به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، ضمن تقدیر از نگاه ارزشی و غیرت دینی دکتر دانشجو در این وزارتخانه بیان داشت: در فضای حوزه، نگاه های امیدوار کننده و خوش بینانه‌ای نسبت به تلاش‌های شما وجود دارد و این که باید به شما کمک کرد.



وی همچنین خواستار تقویت تعاملات میان حوزه های علمیه و وزارت علوم در عرصه های مختلف شد و گفت: بسیار خوب است که در راستای تبادل تجربیات و هم اندیشی و شکوفایی دو نهاد حوزه و دانشگاه، جلسات مشترک میان شورای گسترش وزارت علوم با شورای گسترش حوزه های علمیه بیشتر برگزار شود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تأکید بر این که تحول در علوم انسانی به سمت اسلامی سازی یکی از ضرورت هاست، افزود: به لطف الهی در این باره چه در وزارت علوم و چه در حوزه علمیه کارهای خوبی آغاز شده که امید است انشاالله با قوت بیشتر تا رسیدن به نتایج مدنظر ادامه یابد.



وی گفت: پیوند میان رشته های علوم دینی و دانشگاهی در بخش‌های مربوطه با توجه به تعریف و سازو کارهای مختلف نکته ای است که خوب است مورد توجه ویژه قرار گیرد.



آیت الله حسینی بوشهری همچنین با بیان این که حوزه‌های علمیه خاستگاه انقلاب اسلامی است، بر لزوم تقویت تعامل میان حوزه به عنوان یک مجموعه سیستمی و نظام مند با وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد و افزود: مسایل مورد نیاز نظام اسلامی با عنایت به رهنمودهای امام و رهبری با کمک کارشناسان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی تحقق پیدا می کند.



وی بیان داشت: به ویژه پس از بیداری های اسلامی در منطقه ما باید در راستای لبیک به ندای مقام معظم رهبری ، الگوی موفق حکومت و نظام اسلامی را به دنیا ارایه دهیم که این در سایه تعامل و همفکری حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.



عضو شورای عالی حوزه های علمیه همچنین گفت: با وجود 18 انجمن علمی و نیز 140 مرکز حوزوی در عرصه‌های علمی و پژوهشی، ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های علمیه وجود دارد که می‌توان این ظرفیت‌ها را در تعامل با نهادهایی چون وزارت علوم تقویت کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار دقت و حساسیت بیشتر در جذب اساتید دانشگاهی شد و اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات امروز کشور ناظر به بحث فارغ التحصیلان دانشگاهی است؛ سابق بر این اگر یک فرد دیپلمه یا حتی لیسانس بیکار بود، شاید چندان ناراحت کننده نبود اما امروز در سطوح بالاتر تحصیلی مشاهده می‌شود که برخی افراد بیکار هستند و این وضعیت مناسب نیست.



به گزارش مرکز خبر حوزه، امام جمعه قم تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که دروس و رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد و از آن سو شغل فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز متناسب با رشته تحصیلی شان باشد.



وی در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات انجام گرفته در وزارت علوم به ویژه تلاش‌های دلسوزانه و دغدغه مندانه دکتر دانشجو گفت: البته در این رابطه نیز عزیزان وزارت علوم زحمات زیادی می‌کشند اما به نظر می‌رسد که باید ساماندهی بهتری انجام شود.

