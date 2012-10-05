هند یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خبرگزاری ایندوآسیا گزارش داد که هند امروز جمعه یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را از روی یک کشتی نیروی دریایی در ایالت اودیشه در شرق این کشور آزمایش کرد.

آزمایش این موشک بالستیک که برد 350 کیلومتری دارد، به عنوان بخشی از مانور نیروی دریایی هند در آبهای شرق هند بود.

منابع هندی اعلام کردند که این کشور روز پنجشنبه 13 مهر ماه نیز موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای موسوم به "پریتوی 2" را در نزدیکی "بالاسور" در ایالت "اودیشا" در شرق هند آزمایش کرد.

هند همچنین روز چهارشنبه 29 شهریور ماه موشک Agni-IV را از پایگاه نظامی شرق اودیشه آزمایش کرد.

آزمایش تنها یک روز پس از آنکه پاکستان موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را با موفقیت آزمایش کرد، انجام شد.

در بیانیه ارتش پاکستان آمده است موشک Hatf-VII موسوم به موشک "بابر" که برد 700 کیلومتری دارد، امروز دوشنبه از یک خودروی مجهز در مکانی نامشخص آزمایش شد.