بازیکنانم از خواب شکست مقابل ژاپن بیدار نشده اند/ بد بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، جوتیش عصر جمعه بعد از بازی مقابل تیم ایران در نشست خبری اظهارداشت: تیم من خیلی کند بازی میکرد و از خواب باخت دیروز بیدار نشده بود.
وی ادامه داد: انگار دچار ناهماهنگی شده بودیم البته این به معنی بی انگیزگی تیم ما نبود از بازی امروز تیمم مقابل ایران اصلا راضی نبودم.
جوتیش افزود: به نظرم این دوره از مسابقات خیلی خوب بود و تعداد بازیها و چگونگی برنامهریزی مناسب بود. از مقامی که به دست آوردیم زیاد راضی نیستم. البته برای من نتیجه اولویت ندارد و به دنبال بازی خوب هستم. حتی اگر امروز بازیکنانم مقابل ایران خوب بازی میکردند و می باختند، ناراحت نمی شدم.
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان هند گفت: تیم ما به بازیهای بینالمللی بیشتری نیاز دارد. فدراسیون تلاش میکند تا حامیان مالی برای تیم جذب کند. همان طور که میدانید یک کمپانی به عنوان حامی مالی با فدراسیون هند قرارداد بسته و امیدوارم حمایت مالی وی به ما کمک کند.
جوتیش با ابراز رضایت از میزبانی این دوره از مسابقات توسط ارومیه گفت: هر چند به دلیل نتایج و بازی بد تیم هند با خوشحالی ارومیه را ترک نخواهیم کرد ولی شانزدهمین دوره رقابت های والیبال جوانان آسیا در ارومیه با میزبانی بسیار خوبی برگزار شد.
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