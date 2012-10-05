شرط حضور ایران در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطانیه روز جمعه در نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در مسکو گفت: برگزاری این کنفرانس در راستای عمل به قطعنامه مصوب سازمان ملل در سال 1999 میلادی است که در آن دبیر کل این سازمان به همراه آمریکا، روسیه و انگلیس موظف شدند موضوع برگزاری این رویداد را در سال 2012 پیگیری کنند.

وی یادآور شد: ایران نیز به رغم برخی ملاحظات در آن سال به اجماع در خصوص این موضوع در سازمان ملل پیوست.

وی با اشاره به اینکه ایده برگزاری کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای نخستین بار در سال 1974 میلادی از سوی ایران مطرح و توسط مصر حمایت شد، افزود: ما هنوز هم با وجود وضعیت پیچیده حاکم بر منطقه خاورمیانه از ایده عاری سازی آن از هر گونه سلاح هسته ای حمایت می کنیم.

نماینده دایم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاکید کرد: امروز سه کشور مسوول پیگیری برگزاری کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و بقیه کشورهای جهان وظیفه دارند به رژیم صهیونیستی فشار آورند تا به ˈ ان پی تیˈ بپیوندد که در صورت تحقق چنین چیزی احتمال دارد ما نیز در کنفرانس شرکت کنیم.

وی با اشاره به دو بار سفر مسوول تسهیل کننده برگزاری کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به تهران و مذاکره وی با مقام های کشورمان ادامه داد: با این وجود ما هنوز تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ نکرده ایم.

وی با بیان این که موضوع کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای پیچیده است، افزود: مشکل خاورمیانه مانند بیماری است که با یک آسپرین درمان نمی شود و باید روشنفکران در این خصوص با هم همفکری کنند، زیرا منطقه خاوررمیانه متفاوت با بقیه مناطق دنیاست.

نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه فلسطین نیز قبل از اشغال توسط صهیونیست ها همانند دیگر مناطق جهان بود، اضافه کرد: اکنون وضعیت به گونه دیگری است و هیچ جای جهان از غیر از سرزمین های اشغالی را نمی توان یافت که بر اساس اعتقادات مذهبی سه هزار سال پیش اشغال شده باشد.

وی ادامه داد: بارها گفته ام که مشکل اسراییل با معاهده و موافقتنامه حل نمی شود، زیرا مشکل سرزمین های اشغالی چیزی نیست که تنها به جهان عرب یا تل آویو مربوط باشد، بلکه این یک مشکل جهانی است.

وی اظهار داشت: اینکه در دنیای امروزی هر کس بخواهد بر اساس اعتقادات مذهبی خودعمل کند، مشکلات زیادی ایجاد می شود. به عنوان نمونه تصور کنید 5/1 میلیارد مسلمان بخواهند در مکه به عنوان سرزمین آرمانی یا مسیحیان در بیت المقدس جمع شوند، در این صورت چه مشکل بزرگی پیش می آید.

سلطانیه اضافه کرد: حل مشکل سرزمین های اشغالی تنها یک راه دارد و آن نیز عبارت از عملی شدن فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه ˈ این سرزمین باید برای همه ساکنان آن باشدˈ است.

وی گفت: چه طور می توان انتظار داشت منطقه ای مثل خاورمیانه که رژیم صهیونیستی در آن حاضر به عضویت در ان پی نیست، از سلاح های هسته ای عاری شود.

سلطانیه افزود: اسراییل با داشتن سلاح هسته ای و خودداری از عضویت در ˈان پی تیˈ، مشروعیت این معاهده بین المللی را زیر سوال برده است.

وی اضافه کرد: چگونه می توان انتظار داشت رژیم صهیونیستی که به هیچ معاهده ای پایبند نیست، به ان پی تی بپیوندد.

وی خاطرنشان کرد: ایران در 33 سال گذشته هرگز رژیم صهیونیستی را تهدید به حمله نظامی نکرده است، ولی سران این رژیم به رغم تاکید معاهدات بین المللی مبنی بر ضرورت اجتناب از تهدید تسلیحاتی کشورها بارها به این اقدام خلاف دست زده اند.

نماینده دایم کشورمان در آژانس بین المللی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران نگران نیست که پیوستن رژیم صهیونیستی به ˈ ان پی تیˈ با توجه به عضویت جمهوری اسلامی در این معاهده به معنای به رسیت شناختن اسراییل باشد، اظهار داشت: این دو موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارند و مصداق آن را می توان در سازمان ملل دید که ما و رژیم صهیونیستی حضور داریم ، اما این به معنای به رسمیت شناختن این رژیم نیست.

وی ادامه داد: مخالفت ما در خصوص برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید شده است.

وی تشریح کرد: در قانون اساسی ما بر ضرورت خودداری از برقراری هر گونه ارتباط یا به رسمیت شناختن رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و نیز رژیم صهیونیستی تاکید شده است و ما با آفریقای جنوبی نیز تا زمان سقوط آپارتاید در این کشور هیچ گونه ارتباطی نداشتیم و در مورد رژیم صهیونیستی نیز چنین چیزی صادق است.

سلطانیه افزود: محو صهیونیسم در گفتمان ما به معنای محو سرزمینی نیست، بلکه منظور از آن محو این ایده می باشد.

نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای با شعار ˈبه دنبال راه حل هاˈ روز جمعه با حضور جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد.سلطانیه در این نشست شرکت کرد.

شرکت کنندگان در این نشست یکروزه نظرات و دیدگاه های خود را درباره راه های عاری سازی منطقه راهبردی و حساس خاورمیانه از سلاح هسته ای ارایه کردند.

در این نشست اعلام شد که کنفرانس بین المللی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای اول ماه دسامبر امسال در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار می شود.