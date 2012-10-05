رونمائی از دو کتاب در نخستین جشنواره ادبی 15 خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری ادبی 15 خرداد که صبح جمعه در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، از دو کتاب "هر دانه که بر خاک افتد" که مجموعه شعر 15 خرداد ارسالی به جشنواره و کتاب "فصل درو" شامل دو داستان انقلاب به نویسندگی سیدمصطفی فرقانی رونمایی شد.

نام شاعران کتاب "هر دانه که بر خاک افتد"

در کتاب "هر دانه که بر خاک افتد" اشعار منتخب جشنواره ادبی 15 خرداد از شاعرانی به نامهای علی سلیمانی، آرش پور علیزاده، محمدحسین ملکیان، امیدمردانی بروجنی، پیمان طالبی، حامد زاهدی، حسن پاکزاد، زهرا شعبانی، سجاد سعیدنژاد، سمیه قبادی، سیدحسن حسینی تیل آباد، شراره کامرانی، صنم میرزاده، عارفه دهقانی، علی فردوسی، علیرضا رجبعلی زاده کاشانی، لیلا عبدی، مجید مه آبادی، سید محمدصالحی کوشا، محمد غلامی، مریم قلی زاده، مصطفی توفیقی، مهدی شصتی کریمی، مهناز صابونی، نصرت الله بیگی درباغی و رضا نیکوکار منتشر شده است.

مضمون کتاب "فصل درو"

کتاب رونمایی شده بعدی که نویسنده، آن را تقدیم به جمیع شهدای ایران اسلامی کرده و به سرزمینی اشاره داشته که مردمش در طول تاریخ، آغازگر هیچ جنگی نبوده اند، "فصل درو" بود.

در بخشی از مقدمه این کتاب نوشته شده که ایرانیان در تحمیل هر جنگی از سوی بیگانگان تا پایای جانشان ایستاده اند و از عزت و شرف و ... و آرمانهای الهی خویش با بذل جانشان دفاع می کنند.

در این اثر، دو داستان مربوط به وقایع 15 خرداد 1342 عنوان شده و البته فرقانی نویسنده این کتاب، به عنوان نفر دوم جشنواره در بخش داستان معرفی شد.

تجلیل از هفت خانواده شهید 15 خرداد 42

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری ادبی 15 خرداد که صبح جمعه در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، توسط سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانواده هفت شهید 15 خرداد 42 شهرستانهای ورامین و پیشوا تجلیل شد.

خانواده شهیدان سیدمرتضی طباطبایی رفیعی، امیر معصومشاهی، جعفر عرب مقصودی، ابوالقاسم اردستانی، عزت الله رجبی سناردکی، حسن خانی و مصیب مهابادی هدایا و لوح تقدیری را از دست وزیر دریافت کردند.