‫احمدی نژاد: امیدوارم کودکان ما الگوئی برای همه کودکان عالم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمود احمدی نژاد به بیست وششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به شرح زیر است:

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه.

با برگزاری این جشنواره بزرگ، بار دیگر بهار سینمای کودک ونوجوان را در دیار هنرپرور اصفهان جشن می گیریم تا شاهد درخشش و بالندگی هنرمندان جوان کشور عزیزمان باشیم.

این رویداد فرهنگی ارزشمند که در پرتو عزمی همگانی و با بهره گیری از آموزه های غنی و متعالی معارف اسلامی انجام می پذیرد، می تواند پاسخگوی نیازهای انسانهای آزاده و حقیقت جو در گستره عالم باشد که تشنه هنری ناب با ویژگی های اخلاقی و انسانی اند.

با توجه به اینکه هنر تصویری و تاثیرگذار سینمای کودک و نوجوان ایران جایگاهی شایسته در سطح جهان دارد، این جشنواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و فرصت مغتنمی برای دستیابی به نیازهای هنری و فرهنگی پویاترین قشر جامعه یعنی کودکان و نوجوانان است که سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد.

ما امروز شاهد رشد علمی کشور در همه عرصه ها هستیم. حرکت نویدبخش در حوزه های فرهنگی و هنری نیز در سایه توجهات ویژه به هنرمندان جوان اوج خوهد گرفت.

بی شک همانگونه که تلاش های ثمربخش علمی نخبگان ما الهام بخش بسیاری از کشورهای جهان گردیده، حرکت در جهت تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان نیز می تواند نگاه ها را متوجه نبوغ و ارزشهای جوانان ما نماید.

با آرزوی توفیق روزافزون برای همه دست اندرکاران این جشنواره با ارزش، امید وارم کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان با بهره گیری بیشتر از فرهنگ زلال و انسان ساز اسلام و با همت و تلاش مضاعف، الگوی بی بدیلی برای همه کودکان و نوجوانان سراسر عالم باشند.

عزت و سربلندی همه کسانی که با فعالیت های هنری خود ذهن، اندیشه و دل انسانها را با پیام رهایی بخش اسلام نورانی می سازند، در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عح) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

بنابراین گزارش، بیست وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 17 تا 21 مهر ماه در اصفهان برگزار می‌شود.



