کره جنوبی در جایگاه پنجم ایستاد/فرصت حضور در جام جهانی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که روز جمعه در سالن ورزشی شش هزار نفری غیر ارومیه برگزار شد، تیم ملی والیبال جوانان کره جنوبی سه بر صفر چین نایپه را شکست دادند و به برتری رسیدند .

در گیم های نخست، دوم و سوم این دیدار کره ای ها توانستند با نتیجه 25 بر 12، 25 بر 15 و 25 بر 19 به پیروزی برسند و جایگاه پنجمی مسابقات را به دست آورند .

تیم ملی والیبال جوانان چین تایپه نیز در این مسابقات به جایگاه ششم دست یافتند .

کره فرصت حضور در جام جهانی را از دست داد

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان کره جنوبی گفت: حضور در جمع تیم های راه یافته به جام جهانی جوانان، هدف اصلی ما در این مسابقات بود که با بدشانسی از دست دادیم .

کیم سانگ وو در نشست خبری بعد از پایان ابزی مقابل چین تایپه افزود: نتوانستیم با پیروزی در دیدارهای حساس به جمع چهارتیم راه یافته و برای مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان انتخاب شویم و این امر موجب ناراحتی ما شده است .

وی در ادامه با اشاره به برد خوب این تیم مقابل چین تایپه و رسیدن به مقام پنجم مسابقات اضافه کرد: تیم تایپه بازیکنان کوتاه قامتی داشت ولی از سرعت خوبی برخوردار بودند که با تلاش بازیکنان توانستیم به نتیجه دلخواه در این دیدار دست یابیم .

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان کره جنوبی در خصوص بهترین بازیکنان تیم خود گفت: کاپیتان تیم از بهترین بازیکنان تیم بود که در تیم ملی کره جنوبی نیز بازی هایی را انجام داده است .

تیم کره جنوبی در روز پایانی مسابقات، با نتیجه سه بر صفر از سد تیم تایپه گذشت و مقام پنجم را کسب کرد .

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است دارد.