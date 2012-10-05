به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری 14 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های ابومسلم مشهد، گل گهر سیرجان، سنگ آهن بافق، مس سرچشمه، فولاد یزد، شهرداری یاسوج، نیروی زمینی، مس رفسنجان، شهرداری بندرعباس، استقلال اهواز و ایرانجوان بوشهر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در یکی از دیدارهای حساس امروز که در گروه "الف" برگزار شد دو تیم بالانشین الوند همدان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه قدس همدان به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان به نتیجه تساوی یک بر یک انجامید. در این بازی ابتدا تیم نفت با گلزنی حسین مالکی در دقیقه 34 از میزبان خود پیش افتاد با گل دقیقه 70 نوید آشوری بازی به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. با این تساوی تیم‌های نفت مسجد سلیمان و الوند همدان 10 امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده‌های اول و دوم گروه "الف" حفظ کردند.

در روزی که تیم ابومسلم مشهد با یک گل از سد شهرداری اراک گذشت و به دومین برد خود در فصل جاری دست یافت، شاگردان فیروز کریمی در تیم سنگ آهن بافق با نتیجه 3 بر یک در خانه ماشین سازی تبریز به پیروزی رسیدند. برای تیم سنگ آهن در این بازی خارج از خانه مسعود ابطحی (28)، فواد آقایی (65) و مرتضی عزیزمحمدی (76) گل زدند و تنها گل تیم ماشین سازی نیز توسط توحید شجاعی در دقیقه 35 به ثمر رسید.

از دیگر نتایج جالب توجه گروه "الف" می‌توان به پیروزی 4 بر صفر استقلال اهواز مقابل اتکای گلستان اشاره کرد. برای تیم استقلال اهواز در این بازی خانگی احمد دوستان اشوری (58)، فخرالدین شهرویی (67 و 89) و محمد جمیزی (80) گل زدند تا آبی پوشان خوزستانی به نخستین پیروزی فصل خود دست یابند.

براساس این گزارش در روزی که تیم‌های صدرنشین گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مقابل حریفان خود تن به شکست دادند، تیم ایرانجوان بوشهر به لطف برتری یک بر صفر مقابل پاس همدان هشت امتیازی شد و به یکقدمی مدعیان این گروه رسید. تنها گل تیم ایرانجوان بوشهر را در این بازی خانگی محمد غلامین در دقیقه 89 به ثمر رساند.

- نتایج دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه "الف":

* ابومسلم مشهد یک - شهرداری اراک صفر

* نساجی مازندران یک - گسترش فولاد تبریز یک

* گل گهر سیرجان 2 - شاهین بوشهر یک

* ماشین سازی تبریز یک - آهن بافق یزد 3

* الوند همدان یک - نفت مسجد سلیمان یک

* پارسه ایرانیان صفر - مس سرچشمه کرمان یک

* استقلال اهواز 4 - اتکای گلستان صفر

جدول رده بندی:

1- نفت مسجد سلیمان 10 امتیاز - تفاضل گل 6+

2- الوند همدان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+

3- گسترش فولاد تبریز 8 امتیاز

4- سنگ آهن بافق 7 امتیاز

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13- پارسه ایرانیان یک امتیاز

14- ماشین سازی تبریز بدون امتیاز

گروه "ب":

* فولاد یزد 2 - سایپای شمال صفر

* شهرداری یاسوج 2 - استقلال صنعتی خوزستان یک

* نیروی زمینی تهران 2 - راهیان کرمانشاه یک

* مس رفسنجان یک - یادآوران شلمچه صفر

* شهرداری بندرعباس یک - برق شیراز صفر

* ایرانجوان بوشهر یک - پاس همدان صفر

* ملی حفاری اهواز 2 - شهرداری تبریز 2

جدول رده بندی:

1- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

2- راهیان کرمانشاه 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- استقلال صنعتی 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- ایرانجوان بوشهر 8 امتیاز

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13- ملی حفاری اهواز یک امتیاز - تفاضل گل 3-

14- برق شیراز یک امتیاز - تفاضل گل 4-