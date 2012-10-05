دیدار چاوز با طرفدارانش زیر باران شدید / با فقر مبارزه می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گردهمایی انتخاباتی حامیان هوگو چاوز و "انریکه کاپریلس" رقیبش روز گذشته در حالی برگزار شد که زمان زیادی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا باقی نمانده و نامزدهای انتخاباتی تلاش می کنند تا به هر طریقی بخت خود را برای پیروزی در انتخابات افزایش دهند.

چاوز از حزب سوسیالیست متحد که در جمع حامیان خود در کاراکاس پایتخت ونزئلا صحبت می کرد، وعده ادامه اصلاحات اجتماعی و مبارزه با فقر را در صورت پیروزی در انتخابات داد.

رئیس جمهوری ونزوئلا با وجود باران شدید باران در جمع هوادارانش سخنرانی کرد و آنها نیز با دقت به سخنان رئیس جمهور خود گوش فرا دادند.

به نوشته شینهوا، چاوز از بهبود بخش بهداشت و درمان و آموزش در شش سال آتی خبر داد و گفت : تا 10 سال هیچ بی خانمانی در ونزوئلا وجود نخواهد داشت.

انریکه کاپریلس نیز در میان هوادارانش در شهر "بارکیسیمتو" وعده اشتغال زایی و بهبود اوضاع اقتصادی را داد.

رسانه های خبری گزارش دادند که در انتخابات روز یکشنبه 16 مهر ماه نزدیک به 19 میلیون نفر برای تعیین رئیس جمهوری آینده ونزئلا ثبت نام کرده اند که این تعداد 96.6 درصد رای دهندگان را شامل می شود.

گفته می شود که این تظاهرات در نوع خود بی سابقه بوده و تا کنون چنین راهپیمایی گسترده ای در ونزوئلا برگزار نشده بود.

رویترز در این رابطه می نویسد: چاوز که تفکرات ضد آمریکایی دارد، در انتخابات روز یکشنبه با دشوارترین انتخابات ریاست جمهوری در 14 سال حکومت خود روبرو است.

گاردین نیز در گزارشی نوشت: چاوز با وجود رعد و برق و بارش باران، در میان صدها هزار نفر از طرفداران خود در کاراکاس سخنرانی کرد.

چاوز که هم اکنون 57 سال دارد ماه های اخیر را به مداوای بیماری سرطان خود مشغول بوده و برای درمان چندین نوبت به کوبا سفر کرده است.

چاوز در حالی در پی پیروزی در انتخابات است که رقیب وی از مدتها قبل عزم خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری جزم کرده، اما حامیان چاوز وی را متهم به ارتباط با آمریکا می کنند.

به نوشته رویترز، چاوز برای پیروزی در انتخابات به تبلیغات تلویزیونی روی آورده و کاپریلس راه متفاوتی را انتخاب کرده و آن سفر به شهرهای مختلف ونزوئلا و سخنرانی در جمع مردم است.

کاپریلس برای کسب بیشتررای، محل ها و شهرهایی را که طرفداران چاوز در آنها بیشتر هستند هدف قرار داده و با این کار به استقبال خطر می رود چون در مناطق فقیر نشین کاراکاس اسلحه به وفور یافت می شود و گروه های شبه نظامی طرفدار چاوز در آن حضور چشمگیری دارند.

کاپریلس فرماندار ایالت میراندای ونزوئلااست که در بهمن ماه سال گذشته در انتخابات مقدماتی "ائتلاف اتحادیه دموکراتیک" توانست با غلبه بر دیگر رقیبان خود به عنوان رقیب اصلی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مطرح شود، اما حامیان چاوز صحت و درستی انتخابات بهمن ماه را زیر سوال برده اند.

علاوه بر حامیان چاوز، رسانه های دولتی و برخی از مقامات ونزوئلا نیز اتهاماتی را علیه کاپریلس مطرح کرده و وی را متهم به "فاشیست" و "بورژوا" (سوداگر) بودن کرده و می گویند که او نماینده امپریالیسم است.

دراین رابطه "دیسدادو کابلو" رئیس کنگره ونزوئلا گفته است: اکنون ما می دانیم که او (کاپریلس) نامزد امپریالیسم، کاپیتالیسم و جناح راست است. کاپریلس میهمن پرست نبوده و رقابت سختی را با چاوز پیش رو خواهد داشت.

چاوز به مدت 14 سال است که قدرت را در ونزئلا در دست دارد، اما با این وجود همچنان در میان مردم این کشور محبوب است و به ویژه از سوی قشر کم درآمد ونزوئلا به خوبی حمایت می شود.