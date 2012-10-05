ژاپن قهرمان والیبال جوانان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که دقایقی قبل در در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، تیم ژاپن با پیروزی قاطع سه بر صفر در حضور نزدیک به یک هزار تماشاگر برای دومین سال پیاپی فاتح والیبال جوانان آسیا شد.

در این دیدار تیم ژاپن در سه ست متوالی 25 بر 23، 25 بر 22 و 25 بر 23 از سد تیم قدرتمند چین گذشت و جام شانزدهم را به خانه برد.

در این دیدار ابراهیم فیروزی داور بین المللی والیبال ایران از استان آذربایجان شرقی داور اول بود.

محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، جواد شریف نژاد فرماندار ارومیه و علی ملااحمدی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی میهمانان ویژه این مسابقه بودند.

تیم ملی چین با شکست تیم های کره، قزاقستان، تایلند، چین تایپه و ایران به این دیدار رسیده و یک بار نیز در دور دوم گروهی مسابقات با نتیجه سه بر صفر مقابل ژاپن تن به شکست داده بود.

تیم ژاپن نیز تنها تیم بدون شکست مسابقات است و مقابل تیم های تایلند، سریلانکا، افغانستان، چین، کره جنوبی، استرالیا و هند به پیروزی رسیده بود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است دارد.