مجمع نمایندگان کرمان مشکلات این استان را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان استان کرمان در محل دفتر استاندار کرمان با حضور استاندار کرمان و معاونین ایشان به بررسی و تبیین مشکلات استان پرداختند.

در نشست با استاندار کرمان در مورد مسائل، دغدغه‌ها و انتقادات نمایندگان بحث و بررسی صورت گرفت و نمایندگان خواستار ایجاد تحرک بیشتر در این خطه شدند.

نمایندگان استان کرمان پس از آن با حاضر شدن در جمع فرماندهان نیروی انتظامی استان کرمان و معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی در مجلس به بررسی و چاره اندیشی در خصوص مسایل امنیتی استان پرداختند.

فرماندهان انتظامی در این نشست در مورد مشکلات نیروی انتظامی استان کرمان در زمینه‌های بودجه، امکانات و مسائل امنیتی نیز صحبت کردند و قرار شد تا جلسه‌ای با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و یا جانشین وی در تهران برای پیگیری این مشکلات برگزار شود.



نمایندگان استان کرمان همچنین روز گذشته با سربازان گمنام امام زمان (عج) دیدار و گفت‌و‌گو کردند و در جریان وضعیت امنیتی استان کرمان قرار گرفتند.

مجمع نمایندگان پس از آن در محل اتاق بازرگانی استان کرمان با حضور مدیران آب و فاضلاب استان کرمان ، مشکلات موجود در این بخش را بررسی نمودند.

در این نشست در مورد آب مصرفی در بخش‌های آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در نشست مذکور موضوع احداث شبکه فاضلاب کرمان به عنوان یکی از مشکلات جدی این شهر مطرح شد، زیرا اگر نتوانیم این شبکه را راه‌اندازی کنیم، مردم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

مجمع نمایندگان استان کرمان همچنین نشستی را با سردار روح‌الله نوری فرمانده سپاه ثارالله برگزار کردند تا در جریان وضعیت این مجموعه در این هیاهوی اقتصادی و دفاع مقدس قرار گیرند.

سردار نوری در این نشست از اقتدار سپاه و آمادگی کامل برای جانفشانی و پاسخگویی کوبنده به دشمنان خبر داد.

نمایندگان استان در آخرین دیدار خود با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی کرمان دیدار و به تبادل نظر پرداختند و در این نشست در مورد راهکارهای استفاده از تسهیلات توسط سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه داخلی و خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

