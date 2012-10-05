جاده هراز روز یکشنبه هفته آینده مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محور مواصلاتی هراز به منظور انجام عملیات راهسازی ( تکمیل باند دوم ) مسدود خواهد شد.



در ایام انسداد این محور مواصلاتی، رانندگان وسایل نقلیه می توانند با رعایت کلیه نکات ایمنی و با احتیاط از طریق دیگر محورهای ارتباطی استان تردد کنند.



مرکز اطلاعات راههای استان مازندران با دو شماره تلفن 141 (گویا ) و 2222320 (شبانه روزی) و سامانه پیام کوتاه 10000141 آماده پاسخگویی به مسافرین و اهالی استان برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.

مازندران دارای سه محور مواصلاتی هراز، کندوان و سوادکوه است.

