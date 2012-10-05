سالانه 14 ساعت انیمیشن در صدا و سیمای مرکز اردبیل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مددی عصر جمعه در بازدید استاندار اردبیل از این مرکز اضافه کرد: با حمایتهای مالی تولید برنامه های انیمیشن می تواند تا مرز 19 ساعت نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدات اردبیل در زمینه انیمیشن از برنامه های ملی و شبکه های سراسری نیز پخش می شود، یادآور شد: زیرساختهای لازم برای تولید برنامه های فاخر و ارزشمند در این مرکز فراهم شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل از جمله این زیرساختها را تولید برنامه های مطلوب رادیویی و تلویزیونی برشمرد و افزود: در حال حاضر سالانه پنج هزار و 200 ساعت تعهد برنامه در دو بخش رادیو و تلویزیون داریم که رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه از این رقم سه هزار و 400 ساعت برنامه های رادیویی است و هزار و 800 ساعت برنامه تلویزیونی است، ادامه داد: با تلاش همکاران پر مرکز اردبیل این میزان در سال 90 در سیما دو هزار و 100 ساعت بوده است که از رقم تعهد بیشتر است.

استاندار اردبیل نیز در این بازدید با بیان اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کارنامه بسیار شفاف و درخشانی دارد، تاکید کرد: رسانه ملی تنها در مقابل امپراطور رسانه ای غرب و جنگ نرم با تمام توان ایستاده و انصافا هم بسیار خوب عمل کرده است.

اکبر نیکزاد برای تسریع در پوشش قرار گرفتن تمام استان برای بهره مندی از شبکه های دیجیتال رسانه ملی قول مساعد داد و عنوان کرد: استانداری اردبیل برای توانمندسازی صدا و سیمای مرکز اردبیل با تمام توان از طرحها و اقدامات آن حمایت می کند.

