آغاز مسابقات پینگ پنگ بانوان/ انتقاد از غیبت تیم های شهرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت پینگ پنگ شهرستان آمل اظهار داشت: در این مسابقات 15پ ینگ پنگ باز از سه شهرستان آمل ، بابل و نوشهر به صورت انفرادی در خانه پینگ پنگ آمل با هم رقابت می کنند.



محمد رضا قربانی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای شهرستانها برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان وجود نداشت، از حضور نیافتن سایر شهرستانهای مازندان در این مسابقات به شدت انتقاد کرد.



وی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر درمسابقات قهرمانی استان هم در بخش دختران و پسران با حضور پنج تا شش از شهرستانهای مازندران برگزار می شود، که ادامه این روند برای توسعه وپیشرفت این رشته ورزشی نگران خواهد بود.

اردوی راهیان نور موثرترین برنامه های فرهنگی کشور



جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، اردوی کاروان های راهیان نور دانش آموزی وسایر اقشارجامعه به مناطق جنگی جنوب کشور را دارای معنویت بالا و تاثیر گذار درقالب برنامه های فرهنگی در کشور دانست.



سرهنگ محمد کرمی گفت: بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور نخستین بار از مناطقی عملیاتی شلمچه، اروندکنار، هویزه، دهلاویه، فکه، شوش و خرمشهردیدن می کردند و تاثیر عمیقی بر آنها خواهد گذاشت.



وی افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این اردوهای معنوی با شرکت در برنامه های فرهنگی و مذهبی شامل زیارت عاشورا، دعای توسل ، قرائت قرآن به نیت شهدا و نماز جماعت پیوند قوی با شهدای جنگ تحمیلی خواهند گرفت.



