نفرات برتر طرح "قرآن در خانه" ویژه خانواده پاسداران معرفی شدند

مسئول بیت القرآن امام علی(ع) در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه طرح قرآن در خانه ویژه خانواده پاسداران که ظهر جمعه در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح قرآن در خانه ، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن به صورت غیر حضوری را دنبال می‌کند.



علیرضا خسروی با بیان اینکه در مرحله اول از بین خانواده‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعداد 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردند، افزود: آزمون حضوری نیز با حضور 650 نفر برگزار شد که در دو بخش ترجمه و مفاهیم 10 جزء اول و ترجمه و مفاهیم پنج جزء دوم تعداد 25 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.



وی با بیان اینکه بیت القرآن امام علی(ع) مجری طرح قرآن در خانه است، افزود: این طرح علاوه برخانواده‌های سپاه، برای خانواده‌های سایر دستگاه‌ها همانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، اوقاف و امور خیریه و وزارت دفاع نیز برگزار می شود.



در بخش آزمون نهایی پنج جزء دوم قران کریم خانم طاهره محمدی از زرند کرمان، فاطمه جهانگیر از اصفهان و اعظم قدرشناس از تهران رتبه های برتر را بدست آوردند.



در بخش آزمون نهایی 10 جزء اول قران کریم نیز به ترتیب مریم نور محمدی از شهرکرد چهارمهال و بختیاری، منصوره اشرف گنجویی از کرمان و جمیله جعفری از چهارمهال و بختیاری به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

