ام الشهدا جنیدی: حل معضلات فرهنگی ضروری است/ وزیر ارشاد: تأکید بر اصلاح مسائل فرهنگی، حق است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری ادبی 15 خرداد که صبح جمعه در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد، به شهرستان پیشوا سفر کرد و با مادر چهار شهید و همسر امام جمعه فقید رودسر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام عبدالحسین رحمتی نیا نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه پیشوا، بهرام ستاری فرماندار شهرستان، سیداحسان قاضی زاده هاشمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، امیرحسین طاهری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا و جمعی از مسئولان این شهرستان حضور داشتند.

قیام 15 خرداد 1342 مردم پیشوا بسیار ارزشمند بود



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام رحمتی نیا با خیر مقدم برای ورود وزیر ارشاد به شهرستان مذهبی پیشوا، ضمن تشریح اوضاع فرهنگی و اجتماعی شهرستان، قیام 15 خرداد 1342 مردم این منطقه را بسیار ارزشمند و زمینه ساز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست.

نماینده ولی فقیه در شهرستان پیشوا در ادامه سخنانش با اشاره به کمبودهای فرهنگی در شهرستان تازه تأسیس پیشوا، کمبود حوزه علمیه برادران در این منطقه را گوشزد کرده و خواهان رسیدگی مسئولان فرهنگی و کمک آنها برای تأسیس حوزه علمیه برادران در این شهرستان شد.

در ادامه این دیدار فرماندار شهرستان پیشوا نیز با اشاره به برکت حضور حاجیه خانم جنیدی که چهار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بر لزوم ادامه راه شهدا تأکید کرد.

خواسته احداث فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی هنری در پیشوا

ستاری سپس با اشاره به کمبودهای فرهنگی و اجتماعی در این شهرستان تازه التأسیس خواستار احداث فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی و هنری در پیشوا شد.

وی بیان داشت: کمبودهای فرهنگی در هر شهرستان و منطقه ای می تواند زمینه ساز معضلات فرهنگی و اجتماعی متعددی باشد که همین امر لزوم تسریع در احداث مجتمع فرهنگی و هنری پیشوا را گوشزد می کند.

ام الشهدا جنیدی نیز در این دیدار تصریح کرد: گرانیها و فشارهای اقتصادی را می توان تحمل کرد اما معضلات فرهنگی باید به سرعت حل شود.

لزوم احیای کامل فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کشور

وی بر لزوم مبارزه با بدحجابی و بی حجابی در جامعه و همچنین احیای کامل فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کشور نیز تأکید کرد.

حاجیه خانم جنیدی در ادامه سخنانش از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توقیف روزنامه شرق به دلیل اهانت به ساحت مقدس رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تقدیر و تشکر کرد و افزود: ارزشهای دفاع مقدس نباید با این گونه کاریکاتورها و هجمه های فرهنگی که در اکثر مواقع از جانب دشمن طراحی می شود، مورد هجمه و تعرض قرار بگیرد.

وی سپس با اشاره به اهانت آمریکایی - صهیونیستی به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص)، از اقدامات ضعیف در این خصوص به شدت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه آن چنان که باید و شاید به این اقدام موهن و سراسر کینه دشمنان اسلام و بیداری اسلامی پرداخته نشده و جای کار بیشتری در این مورد وجود دارد.

لزوم تقویت ادارات و مراکز فرهنگی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی

ام الشهدا جنیدی در پایان سخنان خود با تقدیر و تشکر از قاضی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و خطاب کردن وی به عنوان "فرزند خود"، از وزیر ارشاد خواست تا به تقویت ادارات فرهنگی و کمک به مراکز و کانونهای فرهنگی و هنری سطح شهرستان پیشوا توجه بیشتری شود.

وی این اقدام را در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن خوانده و یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی پرچمدار انقلاب فرهنگی است و باید در همین راستا ضمن تقویت مراکز و نهادهای فرهنگی کشور به خصوص شهرستانهای کمتر برخوردار در ادای دین به نظام اسلامی کوشا بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این دیدار گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در مورد پدر بزرگوارشهیدان جنیدی پرداخت که فرمودند: "ایشان(حجت الاسلام و المسلمین جنیدی) از اولیاءالله هستند".

وی افزود: این فرموده حضرت آقا، نشان از جایگاه رفیع و با عظمت حاج آقای جنیدی درپیشگاه خداوند متعال و ائمه اطهار علیهم السلام دارد که انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق قدردانی از خانواده معظم شهدا وادامه دادن راه شهیدان آنها را عنایت فرماید و در قیامت شرمنده شهدا و امام شهیدان نباشیم.

تأکید بر اصلاح مسائل فرهنگی، حق است

حسینی در خصوص این دیدار با ام الشهدا جنیدی، اشاره ای نیز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری ادبی 15 خرداد کرده و بیان داشت: در منزل شهیدان جنیدی بودیم که مادر شهیدان تأکید بر اصلاح مسائل فرهنگی داشت که حق است.

وی اضافه کرد: این سخن هنرمندهای دلسوز است که سختیهای مادی را تحمل می کنیم ولی بالاخره مباحث فرهنگی و ارزشی باید بهای بیشتری داده شود، همه باید مراقبت کنند و بدانند که انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده و نباید به آنها بی توجهی کنیم و همه باید وظیفه خودشان را انجام دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مسئولان باید درایت و تدابیر داشته باشند، در دوران جنگ نیز این گونه بود که عده ای به دنبال احتکار و سوء استفاده های شخصی بودند ولی در همه زمینه ها باید برخورد شود و نگذاریم برای مردم مشکلی پیش آید؛ مقام معظم رهبری گفتند "جهاد اقتصادی باید از بنیه اقتصاد کشور قوی باشد" و ما در این حرفی نداریم.