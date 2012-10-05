محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این مسابقه در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و همچنین در بین همکاران فرهنگی برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس، در مرحله آموزشگاه‌ها مجموعا سه اثر برتر از هر آموزشگاه برای بررسی آثار منتخب و اعلام برترین‌های استانی حداکثر یک هفته پس از پایان سفر پربرکت رهبری، به کارشناسی فرهنگی و هنری معاونت پرورشی و فرهنگی استان ارسال خواهد شد.

وی اظهارداشت: همچنین از هر مقطع و گروه همکاران فرهنگی، پنج اثر برگزیده به معاونت پرورشی و فرهنگی ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و کارشناسی به عنوان آثار برگزیده این مسابقه اعلام شود.

رحیمی با اشاره به موضوعات این مسابقه افزود: در مقطع ابتدایی، مسابقه انشاء با موضوع "نامه‌ای به رهبر عزیزم" یا "حرف‌های دل من به رهبر عزیزم" و... مسابقه نقاشی، در مقطع راهنمایی، مسابقه مقاله نویسی و روزنامه دیواری با موضوعات "رهبری و ولایت" و خاطره نویسی از سفر مقام معظم رهبری به استان و در مقطع متوسطه، مسابقه مقاله نویسی، مقاله پژوهشی، شعر، عکاسی و وبلاگ نویسی با موضوعات "رهبری و ولایت" و خاطره نویسی از دیدار و سفر مقام معظم رهبری به استان و جمع آوری بیانات رهبری در طول سفر در استان، تعیین و اعلام شده است.

وی گفت: فرهنگیان عزیز نیز می‌توانند با موضوع مقاله نویسی، مقاله پژوهشی، وبلاگ نویسی، شعر، عکاسی، پیام کوتاه و ... و خاطره نویسی از دیدار و سفر مقام معظم رهبری و جمع آوری بیانات ایشان در طول سفر به استان در این مسابقه شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری روز چهارشنبه 19 مهر ماه به خراسان شمالی سفر خواهند کرد.

سفر مقام معظم له به خراسان شمالی آخرین سفر دوره‌ای مقام عظمای ولایت به استان‌های کشور و اولین سفر معظم له پس از 27 سال به این خطه از ایران اسلامی خواهد بود.