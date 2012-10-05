موسی الرضا رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ششمین دوره رقابت‌های کشتی با چوخه شمال شرق کشور یادواره مرحوم پهلوان محمد عظیمی که صبح جمعه 14 مهر ماه با حضور 120 کشتی گیر از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی در محل گود کشتی با چوخه روستای پشنده بخش راز و جرگلان آغاز شده بود، لحظاتی پیش با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در چهار وزن 70 کیلوگرم، 80 کیلو، 90 کیلو و 90+ کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم ولیان از تیم مرزبانی خراسان شمالی قهرمان شد، محمد قلی پور از مانه و سملقان در رده دوم جای گرفت و جواد چادرنشین نیز از تیم روستای پشنده در سکوی سوم ایستاد.

رازقی اضافه کرد: در وزن 80 کیلوگرم هادی قدیمی از تیم پشنده به مقام نخست رسید، الیاس اکبری از تیم فولاد گستر اسفراین دوم شد و علیرضا جهانیان نیز از تیم روستای پشنده در رده سوم ایستاد.

وی تصریح کرد: در وزن 90 کیلوگرم حسین اکبری از تیم فولاد گستر اسفراین، مسلم نوری از مانه و سملقان و عباس نیک سرشت از تیم روستای پشنده به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

این مسئول گفت: در وزن 90+ کیلوگرم نیز امین جعفرزاده از تیم چناران قهرمان شد، جواد محجوب از تیم پشنده در رده دوم ایستاد و حسن عباس پور نیز از تیم مرزبانی خراسان شمالی در رده سوم ایستاد.

وی تصریح کرد: در رده بندی تیمی نیز روستای پشنده راز و جرگلان به مقام قهرمانی دست یافت، فولاد گستر اسفراین دوم شد و مرزبانی خراسان شمالی نیز در رده سوم ایستاد.

به گفته وی در پایان این مسابقات به نفرات اول هر وزن یک راس قوچ، نفرات دوم یک تخته فرش و به نفرات سوم اوزان مختلف نیز لوازم خانگی اهدا شد.

موسی الرضا رازقی در ادامه در مورد رقابت‌های کشتی با چوخه جام پهلوان محمد عظیمی روستای پشنده راز و جرگلان عنوان کرد: پیش از این پنج دوره این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد مرحوم پهلوان محمد عظیمی که خود از اهالی این روستا و از پهلوانان به نام کشتی با چوخه خراسان بزرگ بود، برگزار شده بود و رقابت‌های امسال ششمین دوره این مسابقات محسوب می‌شد.

بخش مرزی راز و جرگلان از توابع بجنورد در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی واقع شده و دارای سه دهستان غلامان، راز و جرگلان است.

این بخش با 60 هزار نفر جمعیت درخط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود 200 کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.