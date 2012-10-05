  1. بین الملل
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۴

اخبار انتخابات آمریکا/

67.2 میلیون آمریکایی ببینده اولین مناظره بودند/ وعده اوباما برای عملکرد بهتر

67.2 میلیون آمریکایی ببینده اولین مناظره بودند/ وعده اوباما برای عملکرد بهتر

استقبال گسترده آمریکایی ها از اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و وعده کمپین انتخاباتی اوباما برای عملکرد بهتر رئیس جمهور در مناظره های بعدی از جمله آخرین اخبار انتخابات آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، موسسه "نیلسن" گزارش داد که 67.2 میلیون آمریکایی اولین مناظره تلویزیونی "باراک اوباما" نامزد دموکرات و "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به صورت زنده تماشا کردند.

مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخاباتی درحالی برگزار شد که بر اساس آخرین نظرسنجی ها اوباما با کسب 46 درصد در برابر 41 درصد رقیب خود را به زمین می زند و برای چهار سال دیگر رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.

نامزدهای انتخاباتی آمریکا تا زمان برگزاری انتخابات در روز ششم نوامبر (16 آبان ماه) دو بار دیگر در روزهای 16 و 22 اکتبر به مصاف هم می روند.

این مناطره 90 دقیقه ای با حضور خبرنگار شبکه "پی بی اس" و طرح پرسشی از اوباما درباره اشتغال زایی و وضعیت اقتصادی آمریکا آغاز شد.

 اساس نظرسنجی موسسه پیو، 51 درصد از رای دهندگان آمریکایی عملکرد اوباما را در اولین مناظره بهتر از رامنی ارزیابی کردند، این در حالی است که تنها 29 درصد سخنرانی نامزد جمهوریخواه را مسلط توصیف کردند.

همچنین کمپین انتخاباتی باراک اوباما روز گذشته ضمن حمایت از سخنرانی اوباما در جریان اولین مناظره تلویزیونی قول دادند که اوباما در مناظره های بعدی عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.

کد مطلب 1712782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه