ستارگان والیبال جوانان آسیا معرفی شدند/ دو ایرانی در جمع بهترین ها

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابت‌ها "سکیتا ماشیرو" از ژاپن به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد. بهترین بازیکن هر پست نیز که تیم ستارگان رقابت‌ها را تشکیل می دهند، به شرح زیر هستند :

بهترین سرویس زن: علیرضا نصراصفهانی ایران

امتیازآورترین: جواد حسین‌آبادی ایران

بهترین لیبرو: تاکینو رایتا از ژاپن

بهترین پاسور: مائو تیانی از چین

بهترین اسپکر: جیم ژیانگ از چین

بهترین دفاع: کومار سینها از هند

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار شد.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است دارد.