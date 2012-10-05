رحیمی به تهران بازگشت / جزئیات مذاکرات اقتصادی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی که برای گفتگو و تبادل دیدگاه ها با مسوولان ارشد ترکیه در خصوص گسترش همکاری ها و ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی فیمابین به این کشور سفر کرده بود، عصر امروز جمعه به سفر دو روزه خود پایان داد.
مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه عصر پنجشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی و رجب طیب اردوغان در ساختمان نخست وزیری ترکیه برگزار شد.
در این مذاکرات مشترک که رحیمی به عنوان رییس هیات ایرانی و اردوغان به عنوان رییس هیات ترک حضور داشت، ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، تصمیماتی در راستای رفع موانع پیش رو و بسترسازی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات فیمابین اتخاذ گردید.
محمدرضا رحیمی همچنین پنجشنبه شب در ضیافت شامی که رجب طیب اردوغان به افتخار حضور معاون اول رییس جمهور کشورمان برپا کرده بود حضور یافت.
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