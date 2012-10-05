رحیمی به تهران بازگشت / جزئیات مذاکرات اقتصادی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی که برای گفتگو و تبادل دیدگاه ها با مسوولان ارشد ترکیه در خصوص گسترش همکاری ها و ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی فیمابین به این کشور سفر کرده بود، عصر امروز جمعه به سفر دو روزه خود پایان داد.



مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه عصر پنجشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی و رجب طیب اردوغان در ساختمان نخست وزیری ترکیه برگزار شد.



در این مذاکرات مشترک که رحیمی به عنوان رییس هیات ایرانی و اردوغان به عنوان رییس هیات ترک حضور داشت، ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، تصمیماتی در راستای رفع موانع پیش رو و بسترسازی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات فیمابین اتخاذ گردید.

در نشست مذاکرات مشترک دو کشور همچنین مباحث مختلفی همچون تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، احداث شهرک صنعتی مشترک در مرز دو کشور و همچنین راههای پیشبرد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



محمدرضا رحیمی همچنین پنجشنبه شب در ضیافت شامی که رجب طیب اردوغان به افتخار حضور معاون اول رییس جمهور کشورمان برپا کرده بود حضور یافت.

