رده بندی نهایی جام شانزدهم والیبال جوانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها تیم های چین و ایران به ترتیب عنوان نایب قهرمانی و سومی جام شانزدهم را از آن خود کردند.

رده بندی نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به قرار زیر است:

1- ژاپن

2- چین

3- ایران

4- هندوستان

5- کره جنوبی

6- چین تایپه

7- استرالیا

8- تایلند

9- قزاقستان

10- سریلانکا

11- ترکمنستان

12- ازبکستان

13- افغانستان

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار ش.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است دارد.