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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

رده بندی نهایی جام شانزدهم والیبال جوانان آسیا اعلام شد

رده بندی نهایی جام شانزدهم والیبال جوانان آسیا اعلام شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که از ششم مهرماه در ارومیه آغاز شده بود امروز جمعه با قهرمانی تیم والیبال جوانان ژاپن به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها تیم های چین و ایران به ترتیب عنوان نایب قهرمانی و سومی جام شانزدهم را از آن خود کردند.

رده بندی نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به قرار زیر است:

1- ژاپن

2- چین

3- ایران

4- هندوستان

5- کره جنوبی

6- چین تایپه

7- استرالیا

8- تایلند

9- قزاقستان

10- سریلانکا

11- ترکمنستان

12- ازبکستان

13- افغانستان

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار ش.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است دارد.

کد مطلب 1712792

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