به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین روز اردیبشهت ماه بود که علی زنگی‌آبادی رئیس سابق فدراسیون دوچرخه سواری با نظر مستقیم مسئولان وزارت ورزش از سمتش برکنار و جایش را به خسرو قمری داد. او پس از کنارگذاشته شدن از سوی وزارت ورزش، استعفا داد تا به قول خودش برای این رشته ورزشی مشکلی ایجاد نشود. البته پس از اینکه موضوع فدراسیون قایقرانی به مراجع بین المللی کشیده شد، زنگی‌آبادی هم وارد گود شد و شروع به احقاق حق خود کرد!

در این مدت نامه‌های تهدیدآمیز زیادی از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی‌دوچرخه سواری مبنی بر احتمال تعلیق این رشته ورزشی ارسال شد که در مواقعی هم به نوعی این تهدید‌ها عملی شد.

پس از سپری شدن بیش از چهارماه، هنوز در اینکه فدراسیون دوچرخه سواری ایران تعلیق است یا خیر، حرف‌های ضد و نقیض زیادی وجود دارد. در سایت رسمی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ستاره‌ای مقابل نام ایران بدان معنا که این فدراسیون تعیلق بوده، درج شده است. ضمن اینکه همین سایت "خسرو قمری" رئیس جدید فدراسیون را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان نام "زنگی‌آبادی" در خروجی این سایت به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران قرار دارد. این در حالی است که فدراسیون دوچرخه سواری ایران مجاز به برگزاری تورهای داخلی با حضور نمایندگان سایرکشورها نیز می‌باشد.

چندی پیش رکابزنان ایران نتوانستند در رقابت‌های جهانی شرکت کنند. جالب‌تر اینکه در حاشیه این مسابقات کنگره سالانه فدراسیون جهانی هم برگزار شد که رئیس و دبیر فدراسیون ایران به دلیل عدم صدور روادید اجازه حضور در این نشست را پیدا نکردند. پس از این رقابت‌ها که ملی‌پوشان کشورمان نتوانستند در آنها حضور به هم رسانند، تیم‌های باشگاهی ایران در رقابت‌های برون مرزی و بین‌المللی شرکت کردند.

اصغر خالقی سرپرست امور دبیری فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی شرایط تعلیق فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران خاطرنشان کرد: فدراسیون ایران تعلیق مدیریتی است و این امر بدان معنا بوده که مجامع بین المللی رئیس ، نائب رئیس و دبیر این فدراسیون را به رسمیت نمی‌شناسند. اما دوچرخه سواری ایران از نظر ورزشی مشکلی ندارد و می‌تواند در مسابقات برون مرزی شرکت کند!

با این اظهار نظر باید پرسید که چگونه وقتی رئیس فدراسیونی به رسمیت شناخته نشود، تیم‌های ملی آن رشته ورزشی می‌توانند در رقابت‌های برون مرزی شرکت کنند؟ برای اعزام هرتیم به سفر برون مرزی یا مسابقات بین‌المللی تایید رئیس فدراسیون از نیازهای اول و مبرم آن است. حال اینکه تیم‌های ایران چگونه راهی مسابقات می‌شوند، جای سوال دارد.

اما خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در خصوص تعلیق این فدراسیون به خبرنگار مهر گفت: برای تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری ایران بهترین فرصت، کنگره سالانه فدراسیون جهانی بود که ما(رئیس و دبیرفدراسیون) موفق به حضور در آن نشدیم. البته در این نشست سالانه صحبتی از ایران به میان نیامده که این بندان معنا است، فدراسیون دوچرخه سواری ایران تعلیق نیست و می‌تواند به روند کاری خود ادامه بدهد.

قرار است بیستم مهرماه، تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات کوهستان قهرمانی آسیا که به میزبانی لبنان برگزار می‌شود، شرکت کنند. البته در حاشیه این رقابت‌ها، کنگره سالانه کنفدراسیون آسیا برگزار می‌شود. طبق گفته خالقی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه‌سواری، وی به همراه واعظ آشتیانی در این نشست به ترتیب به عنوان دبیر و رئیس کمیته پیست آسیا شرکت خواهند کرد. نمایندگان ایران قصد دارد در این کنگره، مسائل مربوط به تعلیق ایران را بازگو کند و از حق کشورمان دفاع کند.

حضور تیم ملی کشورمان در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا، نشان از عدم تعلیق این فدراسیون دارد؛ اما براساس اظهارات خالقی، خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری مجوز حضور در کنگره سالانه کنفدراسیون آسیا را ندارد چرا که او را هنوز به رسمیت نمی‌شناسند.

احتمالا در نشست سالانه کنفدراسیون آسیا همه چیز در خصوص دوچرخه سواری ایران مشخص می‌شود اما ظاهرا و در حال حاضر فدراسیون دوچرخه سواری ایران نصفه نیمه تعلیق است!



به گزارش مهر، پس از جلسه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش قرار شد کمیته متشکل از هر دو ارگان ایجاد شود تا سرانجام تصمیم نهایی در رابطه با خواسته‌هایی کمیته بین‌المللی المپیک که در نامه دومش مطرح شده بود، گرفته شود.