موفقیت محققان کشور در تولید استخوان مصنوعی

دکتر علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان دستاوردهای محققان این پژوهشگاه در حوزه های سلامت پرداخت و افزود: در حال حاضر پروژه ای در زمینه تولید استخوانهای مصنوعی با استفاده از بیو مواد در دستور کار قرار دارد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: در صورت بروز آسیب در استخوانها از پلاتین استفاده می شود که مشکلاتی را در ترمیم استخوانها به همراه دارد.



وی ادامه داد: به منظور ترمیم بهتر استخوانهای آسیب دیده طرحی در این پژوهشگاه اجرایی شد که در آن با استفاده از بیومواد، اقدام به تولید استخوانهای مصنوعی کردیم.



توفیق با تاکید بر اینکه این بیومواد هم جنس استخوانهای بدن است، خاطرنشان کرد: زمانی که از پلاتین برای ترمیم استخوان استفاده می شود، پس از بهبودی باید جراحی مجددی برای خارج کردن پلاتین صورت گیرد این در حالی است که استفاده استخوانهای مصنوعی دیگر نیازی به جراحی مجدد ندارد.



وی قدرت جذب بالا را از دیگر مزایای این استخوان نام برد و یادآور شد: از آنجایی که بافت این استخوان همانند بافت استخوان است، این به راحتی جذب و موجب ترمیم استخوان آسیب دیده می شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه این طرح در فاز آزمایشگاهی اجرایی شده است، ابراز امیدواری کرد که پژوهشگران این پژوهشگاه بتوانند با همکاری وزارت بهداشت به مرحله تجاری سازی برسانند.