به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر که مقابل تجهیزات ساخت لوله های نفتی در یکی از شهرهای ایالت تگزاس تحصن کرده بود، توسط پلیس فدرال دستگیر شد.

این در حالی است که دلیل دستگیری وی تجاوز به حریم خصوصی یکی از شرکت های بزرگ نفتی اعلام شده است.

این بازیگر 51 ساله در شرایطی در مقابل سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری این شرکت نفتی ایستاده که از فعالان مهم حوزه محیط زیست در آمریکا بوده است و حتی در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرده است.

وی بارها از سیاست های ضد محیط زیستی آمریکا انتقاد کرده و پیش از این نیز در چند مورد توسط پلیس دستگیر شده است.

هانا از بازیگران مشهور هالیوود است که در فیلم اسپلش با تام هنکس و دو نفر با هم با آنتونیو باندراس بازی کرده و با فیلم جویندگان غار خرس به شهرت جهانی رسید.