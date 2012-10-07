به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار برخی از کالاها دچار التهاب است و همواره بر قیمت کالاها افزوده می شود و در این بین نرخ تورم برخی کالاها مانند ارز و سکه بیشتر است، برخی از افراد که سابقه ای در این کسب ها نداشتند هم وارد این صنف شده تا به درآمدی برسند. برخی هم به سودهای کلانی رسیدند.
پرسش: با توجه به بازار ملتهب بعضی از کالاها مانند ارز و سکه، حکم کسانی که با امید سودهای کلان وارد این بازار شده و به التهاب آن دامن می زنند، چیست؟، و آیا درآمدهای گاها زیاد، ناعادلانه و بدون تلاش این افراد از این بازارهای ملتهب حلال است؟
پاسخ: بدیهی است که هرگونه درآمدی که از راههای نامشروع کسب گردد حرام است و بر همگان لازم است از آنچه که موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی می گردد پرهیز نمایند.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در استفتایی دیدگاه خود را درباره سوداگری در بازار ارز و سکه را اعلام فرمود.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار برخی از کالاها دچار التهاب است و همواره بر قیمت کالاها افزوده می شود و در این بین نرخ تورم برخی کالاها مانند ارز و سکه بیشتر است، برخی از افراد که سابقه ای در این کسب ها نداشتند هم وارد این صنف شده تا به درآمدی برسند. برخی هم به سودهای کلانی رسیدند.
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