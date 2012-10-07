به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار برخی از کالاها دچار التهاب است و همواره بر قیمت کالاها افزوده می شود و در این بین نرخ تورم برخی کالاها مانند ارز و سکه بیشتر است، برخی از افراد که سابقه ای در این کسب ها نداشتند هم وارد این صنف شده تا به درآمدی برسند. برخی هم به سودهای کلانی رسیدند.



پرسش: با توجه به بازار ملتهب بعضی از کالاها مانند ارز و سکه، حکم کسانی که با امید سودهای کلان وارد این بازار شده و به التهاب آن دامن می زنند، چیست؟، و آیا درآمدهای گاها زیاد، ناعادلانه و بدون تلاش این افراد از این بازارهای ملتهب حلال است؟



پاسخ: بدیهی است که هرگونه درآمدی که از راههای نامشروع کسب گردد حرام است و بر همگان لازم است از آنچه که موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی می گردد پرهیز نمایند.



