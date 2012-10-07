به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ساعت 13:30 به وقت گرینویچ، وب سایتهای متعلق به سازمان امنیت سوئد و دفتر دادستانهای سوئد و همچنین دادگاه این کشور از دسترس خارج شد. بعد از ظهر روزجمعه نیز سایت بانک مرکزی این کشور پس از آنکه ترافیک سایت را در برگرفت، از دسترس خارج شد.

طی یک ویدئو منتشر شده از فعالان اینترنتی روز قبل از آن خواسته شده بود در حمله به سایتهای مختلفی که نماینده جامعه سوئد هستند، شرکت کنند. این حملات برای عصر جمعه برنامه ریزی شده بود و قرار بود که بزرگترین حمله ای باشد که تاکنون توسط گروه هکرهای ناشناس انجام شده است.

حمله روز جمعه آخرین حمله از ستاد اینترنتی هکرهای ناشناس علیه وب سایتهای دولت سوئد و وب سایتهای خصوصی بود. این حملات به واسطه حمله پلیس به یک ارائه دهند خدمان اینترنت در سوئد تحریک شد.

حدود 20 وب سایت متعلق به سازمانهای مرجع سوئد و سازمانهای خصوصی مورد حمله خروج از دسترس به طور موفقتی قرار گرفتند. خبرگزاری اصلی سوئد و تعدادی از سایتهای دولتی درمیان این هدفها قرار داشتند. پلیس سوئد جمعه 14 مهرماه اعلام کرد که آنها هنوز سرمنشاء این حملات را شناسایی نکرده اند.

یک کاربر اینترنتی روز اول اکتبر (شش روز پیش) یک ویدئو منتشر کرده بود که در آن یک نفر با پوشیدن ماسک "گای فاکس" ( ماسکی که همواره مورد استفاده هکرهای ناشناس قرار می گیرد) اعلام کرد که این حملات در پاسخ به حمله پلیس به PeriQ Networks AB به عنوان ارائه دهنده خدمات اینترنت سوئد خواهد بود.

هکرهای ناشناس ائتلافی آزاد از هکرها و فعالان اینترنتی است که به حملات سایبری خود علیه دولتها و شرکتهای مشهور سراسر دنیا شهرت یافته اند.

آندرس هانسون رئیس گروه امنیت رایانه ای پاسخ به این رویداد اظهار داشت: تاکنون سوئد شاهد حمله سایبری در این سطح نبوده است. این حملات هم مهم و هم شدید هستند اما در این سطح آنها نمی توانند خطری برای جامعه به شمار روند.

وی افزود: درحال حاضر نیز ما شاهد حملاتی روی برخی وب سایتها هستیم، البته این حملات ارتباطات را با دشواری رو به رو می کند اما بر کار سازمانهای مرتبط با این وب سایتها اختلالی ایجاد نمی شود. اگر این حملات علیه زیرساختهای مهم چون تأمین برق و آب صورت بگیرد با با رویکرد متفاوتی آنها را مدنظر قرار می دهیم.