همای قم حریف صفاهان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم نام آشنای هما قم که تحت حمایت بخش خصوصی قرار دارد، بعد از جذب بازیکنان مورد نظر به منظور شرکت در فصل جدید رقابت های لیگ آزادگان، عصر فردا یکشنبه پانزدهم مهر ماه در نخستین مسابقه خود به میدان می رود.



این در حالی است که تیم هما از اواسط شهریورماه تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده است تا امسال به عنوان تنها نماینده قم در فصل جدید مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میدان برود.



برای همین منظور بعد از مشخص شدن کادر فنی این تیم از سوی حامی مالی که قرار است از این تیم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان حمایت کنند، تعدادی از بازیکنان مورد نظر که عمدتا نیروهای غیر بومی هستند، جذب هما قم شدند تا این تیم به شکلی جدی آماده حضور در فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان شود.



از سوی سازمان لیگ آزادگان که متولی برگزاری رقابت های لیگ های دسته های اول تا سوم فوتبال باشگاه های کشور است، تیم فوتبال هما قم در هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان مقابل تیم فوتبال صفاهان اصفهان قرار می گیرد.



غیبت مربیان و بازیکنان بومی در ترکیب هما



کادر فنی تیم فوتبال هما قم برای حضوری موفق در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بازیکنان مورد نظر خود در پست های مختلف را جذب کرده اند تا هما قم با تیمی قوی به مصاف حریفان برود.



این در حالی است که فردا یکشنبه شانزدهم مهر ماه به عنوان روز آغاز فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان از سوی سازمان لیگ اعلام شده است و هما قم در هفته نخست لیگ مقابل یکی از دو اصفهانی هم گروه خود یعنی تیم صفاهان صف آرایی می کند.



بعد از اینکه مسئولان قمی تیم هما امتیاز خود را به بخش خصوصی واگذار کردند، یکی از شرایط آن حضور آن تیم در لیگ آزادگان این فصل با نام هما بود و بازی های این تیم نیز در قم برگزار شود، به همین منظور در حال حاضر تیم فوتبال هما قم زیر نظر مربیان غیر بومی مشغول برنامه‌ها و تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان مهیا می‌کند.



برنامه بازیهای نماینده استان « همای قم »

یکشنبه 16 مهرماه ساعت 15:30

همای قم - امید حسن آباد تهران / ورزشگاه تختی قم

شنبه 22 مهرماه ساعت 15:15

صفاهان اصفهان - همای قم / ورزشگاه صفائیه اصفهان

