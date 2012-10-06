نعمت الله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای هیاتی 5 نفره متشکل از نماینده ریاست دانشگاه، رئیس دانشکده علوم و صنایع غذایی، مدیرگروه زراعت و معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی القاسم بابل عراق با حضور در این موسسه ضمن بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی و ایستگاه های تحقیقاتی از نزدیک با توانمندی های علمی و پژوهشی این موسسه آشنا شدند.

وی ادامه داد: در پایان این بازدید روسای موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اعضای این هیات دانشگاهی نشستی برگزار کردند که طی آن طرفین یادداشت همکاری در حوزه دام و طیور امضا کردند.

اسدی گفت: در ادامه این جلسه یک پیشنویس تفاهم نامه مشترک در زمینه های مختلف از جمله همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی، همکاری در برگزاری کنفرانس های علمی، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک تهیه و مقرر شد پس از بررسی تکمیلی مفاد این پیشنویس و اخذ موافقت مسئولین ذیربط به امضای طرفین رسانده شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اعلام کرد: مفاد این تفاهم نامه شامل، برگزاری دوره های علمی ترویجی مشترک برای اعضای هیات علمی دو طرف، طراحی پروژه های تحقیقاتی در زمینه دام، تبادل اطلاعات در زمینه ذخایر ژنتیکی دام و طیور و زنبور عسل، انتشار کتب و مقالات مشترک، تبادل استاد برای تدریس دروس تخصصی و برگزاری برنامه های آموزشی کوتاه مدت بین طرفین است.

اعضای هیات عراقی با ابراز خرسندی از بازدید خود بر توانمندی موسسه و همچنین پیشرفته بودن تجهیزات و امکانات تحقیقاتی موجود در موسسه تاکید کردند.

بررسی طرح دستیابی به دانش فنی تولید جوجه های مقاوم به سرما

علی کریمی ارائه کننده این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش فنی تولید جوجه های مقاوم به سرما که به عنوان یک یافته علمی اخیرا به ثبت رسیده است با هدف کاهش مصرف سوخت در سالن های مرغداری طراحی شده و با اجرای طرح فوق بیش از 50درصد مصرف سوخت سالن های مرغداری کاهش می یابد.

وی با اعلام اینکه پس از تغذیه مهمترین عامل در مرغداری ها، مصرف سوخت است، افزود: با توجه به وجود سیستم های گرمایشی سنتی در اکثر مرغداری ها کشور وهمچنین حذف یارانه های انرژی، اساس کار این طرح تغییرات دمایی در دوران جوجه کشی است و نتیجه طرح تولید جوجه هایی است که به دمای پایین مقاوم هستند.

این طرح به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در حال بررسی است.