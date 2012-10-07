به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای حضور در فینال رقابت‌های نوجوانان آسیا به تهران آمده بود به همراه رئیس، دبیرکل و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال روز شنبه از کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آلکس سوسی، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز بعدازظهر پیش از حضور در ورزشگاه دستگردی و دیدن فینال رقابت‌های نوجوانان آسیا در کمپ تیم‌های ملی حاضر شد و پس از برگزاری جلسه‌ای با مدیران فدراسیون فوتبال از امکانات کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد.

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در حین بازدید از زمین‌های چمن شماره یک و دو و همچنین هتل آکادمی، مهانسرای شماره یک و همچنین محل کار کادرفنی تیم ملی بزرگسالان و زمین فوتبال فوتبال ساحلی و چمن مصنوعی، از تمرین تیم ملی فوتسال در سالن فوتسال کمپ و سالن بدنسازی هم دیدن کرد و دقایقی ملی پوشان فوتسال ایران سخنرانی کرد.

سوسی با اشاره به رضایتش از امکانات کمپ تیم‌های ملی گفت: کمپ تیم‌های ملی امکانات خوبی دارد و من خوشحالم که فوتبال ایران چنین کمپی را در اختیار دارد. اگر پروژه‌هایی نظیر استخر و مرکز پزشکی و هتل بانوان به بهره برداری برسند این کمپ چیزی کم و کسر نخواهد داشت.

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتسال گفت: جام جهانی فوتسال در تایلند برگزار می‌شود و انتظار کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران که یکی از قدرت‌های برتر فوتسال آسیاست این است در این جام جهانی که در آسیا برگزار می‌شود توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را نشان دهید.