حجت الاسلام حسن غفاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه ورود به مباحث فرهنگی در کشور وظیفه تمامی نهادهای فرهنگی است، عنوان کرد: اما شیوه فعالیت هر کدام از این مراکز فرهنگی بر اساس بودجه و برنامه‌ای که دارند متفاوت است.



وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات باید در مسائل فرهنگی کشور نقش پررنگ داشته باشند، بیان کرد: در کنار این، مراکز فرهنگی دیگر مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی این امر است و همچنین آموزش و پرورش با در اختیار داشتن مخاطبان فراوان و وزارت علوم با در اختیار داشتن حجم گسترده ای از نخبگان و همچنین سایر نهادها را در این بین نباید نادیده گرفت و همه مسائل را تنها متوجه یک یا چند نهاد دانست.



عضو هیئت علمی موسسه امام رضا(ع) با تأکید بر اینکه نباید در مسائل فرهنگی فرار رو به جلو داشت، عنوان کرد: هرکس در این بین باید به وظیفه خود توجه داشته باشد و متوجه کردن تقصیرات به نهادهای دیگر تنها فرار رو به جلو برای خالی کردن شانه از مسئولیت است.



وی ادامه داد: ده سال پیش برخی از افراد مدعی بودند ملت ما فرهیخته است و ما نیازی به وزارت ارشاد نداریم و برخی نیز هنوز این ادبیات را تکرار می کنند آیا تاکنون با طرح چنین ادبیاتی نهادهای دیگر مانند راهنمایی و رانندگی یا مراکز نظارتی همچنین مرکز بهداشت و دیگر نهادها را به بهانه فرهیختگی مردم تعطیل کردیم؟ یا به بهانه فرهیختگی مردم تبلیغ و توصیه‌ها ترک شد؟