خودرویی که فرمانش صدای راننده است/ پارک کردن خودکار خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه خودروی NSC-2015نیسان فقط یک نمونه اولیه است اما نامش حاکی از آن است که این خودروساز قصد دارد آن را تا سال 2015 به بازار عرضه کند.

اما تحلیل گران هشدار می دهند تا استفاده انبوه از چنین خودروهایی هنوز راه زیادی مانده است.

خودروی NSC-2015نسخه اصلاح شده مدل Leafنیسان است و در نمایشگاه Ceatec 2012در توکیو عرضه شده است.

این خودرو برای جهت یابی به حسگرها، دوربین ها، رایانه و فناوری های ارتباطی 4Gتکیه دارد برای ارتباط بی سیم و همچنین به فناوری روباتیک برای چرخاندن فرمان خودرو، عوض کردن دنده و ترمز کردن تکیه دارد.

این خودرو خودش با سرعت پنج کیلومتر بر ساعت در مسیر مستقیم رو به جلو و دنده عقب، رانندگی می کند و می تواند دور بزند. این خودرو توانایی شناخت نشانه های جاده را دارد و می تواند در چهارراه ها توقف کند.

پس از آنکه راننده از خودروی NSC-2015 خارج شد، خودرو خودش و به صورت خودکار در پی دریافت دستور که توسط تلفن هوشمند داده می شود، پارک می کند.

این خودرو خودش می تواند جای خالی برای پارک کردن بیابد و وقتی جای مناسبی یافت فرایند پارک کردن خودرو آغاز می شود.

راننده می تواند با استفاده از تلفن هوشمند، به خودرو دستور دهد از پارک خارج شده و به جایی که راننده را در آن قرار دارد بیاید.

سیستم امنیتی خودرو به طور خودکار با دوربینی که در این وسیله نقلیه تعبیه شده است کار می کند. اگر سیستم رفتار مشکوکی را تشخیص دهد با استفاده از تلفن هوشمند، راننده را مطلع می سازد.